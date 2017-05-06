غداً الأحد.. الأمير خالد الفيصل يتوج الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الثامنة

نظير ما حققته اللجنة من مستويات متميزة من التكامل والتنسيق بين مختلف القطاعات ومنها القطاعات العسكرية والأمنية الممثلة لوزارات (الداخلية والدفاع والحرس الوطني) ورئاسة الاستخبارات العامة لتجويد الأداء و الخطط الامنية بالحج مما أنعكس ايجابا على نجاح موسم حج العام الماضي.
(شرطة منطقه مكة المكرمة )
نظير الجهود المبذولة في سرعة القاء القبض على المطلوبين والتعامل الإيجابي والسريع مع البلاغات الواردة للشرطة مما حقق الاهداف المرجوه ضمن إدارة عمل جاده ومميزه .
ثالثا: فاز بالجائزة بدورتها الثامنة في فرع التميز الثقافي :
(مهرجان جدة التاريخية)
الجهود المتميزة والمبذولة تخطيطاً وإعداداً وتنفيذاً للمهرجان ومخرجاته تحقيقا لإثراء الثقافة والتراث مما أسهم في حراك ثقافي مميز في المنطقة.
شركة نسما القابضة للمقاولات .
لإنجازها للمشاريع الريادية بالمنطقة ضمن الجدول الزمني المحدد لتلك المشاريع و بمستويات فنية عالية و بخبرات وأيدي وطنية .
مناصفة بين كل من :
1/ جمعية الوداد الخيرية .
لدورها المتميز في تحقيق مبادئ التكافل والعناية بالأيتام ومجهولي الابوين وتأهيلهم للانخراط في المجتمع والمشاركة في تنميته وتطويره.
2/ جمعية المودة للتنمية الأسرية .
لتميزها في تنفيذ برامج اجتماعية مستدامة لبناء الأسر والحفاظ عليها والحد من نسب الطلاق من خلال توفير الاستقرار والأمان للأسرة والمجتمع .
سادسا: فاز بالجائزة بدورتها الثامنة في فرع التميز الاقتصادي :
(شركة معادن عن منجم الدويحي للذهب بمحافظة الخرمة)
لمساهمة المنجم في رفع وزيادة الموارد الوطنية من خلال تحسين إنتاج الذهب بالمنجم بحوالي 180 ألف أوقية سنوياً بأيدي وخبرات وطنية .
الاستاذ عبدالله السهلي عن مشروع صناعية ورش عسفان .
لمساهمة المشروع في تحسين الواجهة العمرانية لمحافظة جدة من خلال الجهود المبذولة لنقل الورش الصناعية من حي النزهة وسرعة إنشاء وتجهيز مدينة صناعية متكاملة بعسفان وفق المعايير البيئية و الفنية.
مناصفة بين كل من :
1/ وكالة جامعة ام القرى للأعمال والابداع المعرفي .
البداية المتميزة في إطلاق عدد من المبادرات العلمية والإختراعات لتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد مستدام مبني على المعرفة وتوظيف الأبحاث العلمية لخدمة الوطن.
2/ الشاب / أيمن الشريف (مؤسس حساب سناب مكة) .
لتوظيفه وتسخيره للتقنية ومخرجاتها بطرق سهلة ومميزة ومشاركته في نقل صور عن عدد من المشاريع في المنطقة لجميع أنحاء العالم.
حصل عليها كل من :
1/ الدكتور حبيب بن زين العابدين .
لتميزه في متابعة وإنجاز المشاريع التطويرية بالمشاعر المقدسة أثناء فترة عمله مشرفا على الإدارة العامة للمشروعات المركزية في وزارة الشؤون البلدية والقروية.
2/ السفير محمد بن أحمد طيب .
جهوده ومشاركته في تصحيح أوضاع الجالية البرماويه وتمثيله للمملكة في منظمة التعاون الإسلامي وجهوده المتميزة في الإشراف على فرع وزارة الخارجية بالمنطقة .
3/ الدكتورة هويدا بنت نواف الحارثي .
تجسيدها لصورة من صور تميز وتفوق المرأة السعودية كأول مهندسة سعودية متخصصه بالعمارة الإسلامية ومشاركتها في تقييم المشاريع الريادية بالمنطقة والمشاعر المقدسة.
وفي شأن متصل يفتتح الأمير خالد الفيصل ، المعرض التشكيلي الخاص بلوحات سموه ، ويبرز المعرض الحس الفني التشكيلي للأمير خالد الفيصل، والذي تجلى في اللوحات التي احتضنها قصر الملك فيصل بحي المعذر بالرياض مؤخرا ، حيث أظهرت العمق الروحي والإسلامي والتاريخي والثقافي والحضاري السعودي.
وتدور مواضيع اللوحات حول قصائد الأمير خالد الفيصل الشعرية والتي حوّلها إلى لوحات فنية ، وقد تجاوزت مبيعات المعرض الفني 20 مليون ريال.
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