غداً الأحد.. الأمير خالد الفيصل يتوج الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الثامنة

يتوج مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل غدا (الأحد) الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الثامنة ، كما يفتتح سموه المعرض التشكيلي المصاحب للحفل ، والذي يعرض لوحات سموه التي احتضنها مؤخرا ، قصر الملك فيصل بحي المعذر بالرياض وخصص ريع بيعها لدعم جامعة الفيصل.

ولفت المشرف على وكالة الإمارة للشؤون التنموية أمين عام الجائزة الدكتور هشام الفالح، إلى أن أمير المنطقة أعلن الأسبوع الماضي أسماء 13 فائزا – افرادا وقطاعات – بجائزة مكة للتميز في كافة الفروع ، منوها إلى أن أيا من أفرع الجائزة في عامها الحالي لم يحجب ، مرجعا الأسباب لكثرة المتنافسين وتميز الأعمال التي خضعت للتقييم من قبل لجنة تحكيم الجائزة.

وأكد أمين عام الجائزة ، أن الأمير خالد الفيصل وعلى مدى 8 أعوام – وهو عمر الجائزة – يوليها اهتماما خاصا ، وعناية فائقة ، إيمانا من سموه بأهمية تحفيز الأفراد والكيانات على إلابداع ، لبلوغ مكامن التميز لدى إنسان ومؤسسات المنطقة بما ينسجم وأهداف الاستراتيجية التنموية، والتي ترتكز على محورين رئيسين هما بناء الإنسان وتنمية المكان.

ونوه الدكتور الفالح إلى أن جائزة مكة للتميز حرصت على تحقيق رؤية أمير المنطقة ، بأن تكون في المقام الأول ، حاضنة وداعمة ، للمبدعين والمتميزين في شتى المجالات الفكرية والعلمية والبيئية والمجتمعية والخدمية ، إضافة إلى أنها في ذات الوقت ، دافع حقيقي ومحفز مثالي ، للارتقاء بمستوى الأداء والجودة لدى الأفراد والقطاعات بالمنطقة.

وأضاف” الجائزة كانت أيضا ولا تزال وستبقى – بإذن الله – ميدانا رحبا ، للتنافس الشريف والتميز في تقديم أرقى وأفضل الخدمات ، لضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام إلى جانب المواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة ” .

ويكرم الأمير خالد الفيصل الفائزين وهم

أولا: فاز بالجائزة بدورتها الثامنة في فرع التميز في خدمات الحج والعمرة : (اللجنة الأمنية بالحج)

نظير ما حققته اللجنة من مستويات متميزة من التكامل والتنسيق بين مختلف القطاعات ومنها القطاعات العسكرية والأمنية الممثلة لوزارات (الداخلية والدفاع والحرس الوطني) ورئاسة الاستخبارات العامة لتجويد الأداء و الخطط الامنية بالحج مما أنعكس ايجابا على نجاح موسم حج العام الماضي.



(شرطة منطقه مكة المكرمة )

نظير الجهود المبذولة في سرعة القاء القبض على المطلوبين والتعامل الإيجابي والسريع مع البلاغات الواردة للشرطة مما حقق الاهداف المرجوه ضمن إدارة عمل جاده ومميزه . ثانيا: فاز بالجائزة بدورتها الثامنة في فرع التميز الاداري :(شرطة منطقه مكة المكرمة )نظير الجهود المبذولة في سرعة القاء القبض على المطلوبين والتعامل الإيجابي والسريع مع البلاغات الواردة للشرطة مما حقق الاهداف المرجوه ضمن إدارة عمل جاده ومميزه . ثالثا: فاز بالجائزة بدورتها الثامنة في فرع التميز الثقافي :

(مهرجان جدة التاريخية)

الجهود المتميزة والمبذولة تخطيطاً وإعداداً وتنفيذاً للمهرجان ومخرجاته تحقيقا لإثراء الثقافة والتراث مما أسهم في حراك ثقافي مميز في المنطقة.

رابعا: فاز بالجائزة بدورتها الثامنة في فرع التميز العمراني :

شركة نسما القابضة للمقاولات .

لإنجازها للمشاريع الريادية بالمنطقة ضمن الجدول الزمني المحدد لتلك المشاريع و بمستويات فنية عالية و بخبرات وأيدي وطنية .



مناصفة بين كل من :

1/ جمعية الوداد الخيرية .

لدورها المتميز في تحقيق مبادئ التكافل والعناية بالأيتام ومجهولي الابوين وتأهيلهم للانخراط في المجتمع والمشاركة في تنميته وتطويره.

2/ جمعية المودة للتنمية الأسرية .

لتميزها في تنفيذ برامج اجتماعية مستدامة لبناء الأسر والحفاظ عليها والحد من نسب الطلاق من خلال توفير الاستقرار والأمان للأسرة والمجتمع . خامسا: فاز بالجائزة بدورتها الثامنة في فرع التميز الاجتماعي :مناصفة بين كل من :1/ جمعية الوداد الخيرية .لدورها المتميز في تحقيق مبادئ التكافل والعناية بالأيتام ومجهولي الابوين وتأهيلهم للانخراط في المجتمع والمشاركة في تنميته وتطويره.2/ جمعية المودة للتنمية الأسرية .لتميزها في تنفيذ برامج اجتماعية مستدامة لبناء الأسر والحفاظ عليها والحد من نسب الطلاق من خلال توفير الاستقرار والأمان للأسرة والمجتمع . سادسا: فاز بالجائزة بدورتها الثامنة في فرع التميز الاقتصادي :

(شركة معادن عن منجم الدويحي للذهب بمحافظة الخرمة)

لمساهمة المنجم في رفع وزيادة الموارد الوطنية من خلال تحسين إنتاج الذهب بالمنجم بحوالي 180 ألف أوقية سنوياً بأيدي وخبرات وطنية .

سابعا: فاز بالجائزة بدورتها الثامنة في فرع التميز البيئي :

الاستاذ عبدالله السهلي عن مشروع صناعية ورش عسفان .

لمساهمة المشروع في تحسين الواجهة العمرانية لمحافظة جدة من خلال الجهود المبذولة لنقل الورش الصناعية من حي النزهة وسرعة إنشاء وتجهيز مدينة صناعية متكاملة بعسفان وفق المعايير البيئية و الفنية.

ثامنا: فاز بالجائزة بدورتها الثامنة في فرع التميز العلمي والتقني :

مناصفة بين كل من :

1/ وكالة جامعة ام القرى للأعمال والابداع المعرفي .

البداية المتميزة في إطلاق عدد من المبادرات العلمية والإختراعات لتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد مستدام مبني على المعرفة وتوظيف الأبحاث العلمية لخدمة الوطن.

2/ الشاب / أيمن الشريف (مؤسس حساب سناب مكة) .

لتوظيفه وتسخيره للتقنية ومخرجاتها بطرق سهلة ومميزة ومشاركته في نقل صور عن عدد من المشاريع في المنطقة لجميع أنحاء العالم.



حصل عليها كل من :

1/ الدكتور حبيب بن زين العابدين .

لتميزه في متابعة وإنجاز المشاريع التطويرية بالمشاعر المقدسة أثناء فترة عمله مشرفا على الإدارة العامة للمشروعات المركزية في وزارة الشؤون البلدية والقروية. تاسعا: فاز بالجائزة بدورتها الثامنة في فرع التميز الإنساني :حصل عليها كل من :1/ الدكتور حبيب بن زين العابدين .لتميزه في متابعة وإنجاز المشاريع التطويرية بالمشاعر المقدسة أثناء فترة عمله مشرفا على الإدارة العامة للمشروعات المركزية في وزارة الشؤون البلدية والقروية. 2/ السفير محمد بن أحمد طيب .

جهوده ومشاركته في تصحيح أوضاع الجالية البرماويه وتمثيله للمملكة في منظمة التعاون الإسلامي وجهوده المتميزة في الإشراف على فرع وزارة الخارجية بالمنطقة . 3/ الدكتورة هويدا بنت نواف الحارثي .

تجسيدها لصورة من صور تميز وتفوق المرأة السعودية كأول مهندسة سعودية متخصصه بالعمارة الإسلامية ومشاركتها في تقييم المشاريع الريادية بالمنطقة والمشاعر المقدسة. وفي شأن متصل يفتتح الأمير خالد الفيصل ، المعرض التشكيلي الخاص بلوحات سموه ، ويبرز المعرض الحس الفني التشكيلي للأمير خالد الفيصل، والذي تجلى في اللوحات التي احتضنها قصر الملك فيصل بحي المعذر بالرياض مؤخرا ، حيث أظهرت العمق الروحي والإسلامي والتاريخي والثقافي والحضاري السعودي.

يشار إلى أن سموه تبرّع بقيمة 30 لوحة من أعماله الفنية التي تم بيعها بإشراف دار سوثبيز للمزادات لدعم الجامعة ، وقد بيعت 7 قطع فنية، رسمت على القماش، منها «الكعبة المشرفة» و«قمر وعلم» و«المئذنة»، و«تناطح الظبي العربي»، ولوحة «الراعي»، ولوحة تحاكي «شمس العصر على صدر كثيب»، في حين عبّرت اللوحة السابعة عن «همس الرياض».

وتدور مواضيع اللوحات حول قصائد الأمير خالد الفيصل الشعرية والتي حوّلها إلى لوحات فنية ، وقد تجاوزت مبيعات المعرض الفني 20 مليون ريال.