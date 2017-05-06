بلدية شرق الدمام تداهم منزل يستخدم كمعمل خياطة ومنزل للحلويات

داهمت بلدية شرق الدمام مؤخرا، منزل في حي مدينة العمال خلف إحدى مراكز التسوق يستخدم كمعمل للخياطة بدون ترخيص كما داهمت مستودع لإحدى المحلات المشهورة لبيع القهوة والمكسرات .

وأضح رئيس بلدية شرق الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري أن إدارة الأسواق داهمت المنزل والذي كان يستخدم معمل خياطة بدون ترخيص ويستخدم بنفس الوقت سكن للعمال بالإضافة إلى وجود مطبخ فيه كميات كبير من أدوات الطبخ وكمية الخضار والمواد الغذائية المخزنة، وصادرت البلدية كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية أثناء المداهمة حيث بلغت 5 كراتين كبيرة الحجم يحتوي كل كرتون على 10 كيلو، مضيفا بأنه تم إحالة العمالة المخالفة إلى الجهات المختصة لتطبيق النظام بحقهم.

وأضاف الشمري أنه تم أيضاً داهمت إدارة صحة البيئة وإدارة النظافة مستودع مخالف تابع لإحدى المحلات المشهورة لبيع القهوة والمكسرات والفواكه المجففة، وقد تم تطبيق الاجراءات والانظمة البلدية المتبعة في ذلك.

وبين رئيس بلدية شرق الدمام أن البلدية مستمرة في متابعة المخالفات في المستودعات والمنازل، بالإضافة إلى المحلات وذلك من خلال فرق المراقبة وتعاون المواطنين والمقيمين مع البلدية في رفع البلاغات في حال وجود ملاحظات .

ودعت بلدية شرق الدمام جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، مشيرة الى أنها طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي) على الأجهزة الذكية