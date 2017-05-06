كلاسيكية (غازي) من كولورادو إلى قلب صباخ بريدة

لم يدر بخلد غازي السيد الذي كان شاباً يافعاً يدرس في المرحلة الثانوية عام ١٩٨٥م في ولاية كولارادو بأميركا قادماً من مدينة الجبيل شرق السعودية ؛ أن السيارة التي كانت تقله هناك ستكون من ممتلكاته الخاصة التي يتباها بها في مهرجانات المملكة والخليج، وقال غازي أن السيارة التي كان يستخدمها بأميركا إبان دراسته هي من نوع شفرولية تمبالا ss موديل ١٩٦٦م ، وكانت مثارسخرية أصدقاء الدراسة ، ويضيف السيد أنه قام ببيع السيارة بمبلغ ثلاثة آلاف دولار والعودة إلى المملكة قبل إعلان قيام حربالخليج عام ١٩٩٠م ، إلاّ أن الحنين لسيارته الكلاسيكية التي حملت ذكرياته عاوده ليبدأ رحلة البحث عنها ، حيث عاد إلى أميركا فيعام ٢٠١١م يحمل أوراق السيارة القديمة متوجهاً إلى المكاتب الخاصة لتساعده في رحلة البحث ، حتى وجدها أخيراً لدى سيدة عجوز مصابة بالزهايمر فاستطاع شرائها من ابنتها بمبلغ ١٥ ألف دولار والعودة إلى المملكة حيث قام بإعادة ترميمها ، وإضافة قطع الغيار اللازمة لتتصدر واجهات المهرجانات الكلاسيكية ، وهاهي تقف شامخة في مركز النخلة في حي الصباخ جنوب بريدة وهو أحد أقدم الأحياء الشعبية التي اشتهرت بالزراعة ، في مهرجان السيارات لاتراثية والكلاسيكية بالقصيم “كلاسيك القصيم” . وختم غازي السيد حديثه بالشكر للقائمين على هذا الكرنفال الكلاسيكي المتميّز بشهادة المشاركين والزوار .