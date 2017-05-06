أمير المدينة المنورة يطمئن على الشيخ أبو بكر الجزائري

اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ، أمير منطقة المدينة المنورة ، على صحة الشيخ أبوبكر الجزائري الذي يتلقى الرعاية الصحية بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للحرس الوطني بالمدينة المنورة .

وخلال زيارته سموه قدم الفريق الطبي المعالج شرحاً للمراحل العلاجية التي مر بها الشيخ أبو بكر، وتحسن حالته الصحية .

وعبر أبناء الشيخ أبو بكر الجزائري من جهتهم عن شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، على هذه الزيارة الكريمة واللفتة النبيلة للاطمئنان على صحة والدهم، مؤكدين أن ذلك ليس بمستغرب على قيادة هذه البلاد التي تقف مع علماء وأبناء الوطن في الظروف كافة .