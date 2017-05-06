بالصور و الفيديو .. أمطار متفرقة على عدد من مدن ومحافظات منطقة عسير

هطلت اليوم السبت أمطار بين متوسطة إلى غزيرة على عدد من مدن ومحافظات منطقة عسير، وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي أنه حتى الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت وردت إشعارات لمركز القيادة والتوجيه بالمديرية تفيد بهطول أمطار خفيفة على مدينة ابها، ومركز بللسمر، وعقبتي الصماء وشعارومركز طبب، كما هطلت أمطار من خفيفة إلى غزيرة على منتزه السودة وباحة ربيعه ورفيدة.

كما هطلت أمطار غزيرة على محافظة محايل، وخفيفة على محافظة النماص، فيما هطلت أمطار غزيرة وسيول قوية على ظهران الجنوب.