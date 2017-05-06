 انقلاب ناقلة غاز على طريق الصبيخه تثليث بمحافظة طريب .. والدفاع المدني يخلي الموقع | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 شعبان 1438 هجريا, الموافق 6 مايو 2017 ميلاديا

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انقلاب ناقلة غاز على طريق الصبيخه تثليث بمحافظة طريب .. والدفاع المدني يخلي الموقع

انقلاب ناقلة غاز على طريق الصبيخه تثليث بمحافظة طريب .. والدفاع المدني يخلي الموقع
المناطق - أبها

وقع عند الساعة التاسعة والربع من صباح اليوم السبت حادث مروري عبارة عن انقلاب ناقلة غاز بترولي مسال على امتداد طريق الصبيخه تثليث  (ملف عرقه) بمحافظة طريب.

وأوضح العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير في بيان بعد الحادثة أم للدفاع المدني تلقى البلاغ وباشر الحادثة فوراً حيث تعرض سائق الناقلة لبعض الإصابات؛ وجرى نقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى؛ فيما قامت فرق الدفاع المدني بتفريغ المنطقة المحيطة بالناقلة بقطر واحد كيلو متر؛ وتم فرض طوق أمني احترازي بمسافة كافية؛ وتكثيف الإجراءات الاحترازية اللازمة في مثل هذه الحوادث والعمل على تبريد صهريج الناقلة؛ فيما تم التنسيق مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية حيث قامت بتفريغ ونقل غاز الناقلة المتضررة إلى ناقلة أخرى ومن ثم جرى تعديل وضعها على الطريق وسلم الموقع للجهة الامنية المختصة  لاستكمال الاجراءات اللازمة حسب الاختصاص..

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