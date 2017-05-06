على شرف الامير سيف الاسلام بن سعود .. متحف “ابن جهز ” يستضيف الملتقى الأول لأصحاب المتاحف

احتضن متحف علي بن جهز بام الدوم الملتقى الاول لأصحاب المتاحف الخاصة بالمملكة وذلك على شرف صاحب السمو الملكي الدكتور الأمير سيف الإسلام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود وياتي هذا الملتقى وفق مستهدفات هيئة السياحة والتراث الوطني ضمن رؤية 2030 التي تسعى الى تطوير المتاحف الخاصة وجعلها مقصداً سياحياً .

وتم بالملتقى تبادل الخبرات فيما يخص كيفية جمع التراث والطرق المناسبة لحفظه والعمل على تطوير المتاحف الخاصة ، وتحدث المهندس سعيد القحطاني مدير المتاحف الخاصة بهيئة السياحة والتراث الوطني بأن هذا الملتقى يصب في مصلحة تحسين مستوى السياحة في الوطن، كما أكد أنه سيكون هناك اجتماع رابع لأصحاب المتاحف سوف تحتضنه منطقة القصيم خلال هذا الشهر وستتم مناقشة جميع طلبات أصحاب المتاحف والعمل على تلبيتها .

يذكر أن المتحف أُنشىء قبل عشر سنوات و ساهم في رفع مستوى الحركة الاقتصادية بأم الدوم وماجاورها كما تم تسجيله ضمن المسار السياحي الذي يشمل مقلع طمية بدءً من الطائف، ويحتوي المتحف على ما يقارب 2000 قطعة أثرية وتراثية .