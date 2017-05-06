 على شرف الامير سيف الاسلام بن سعود .. متحف “ابن جهز ” يستضيف الملتقى الأول لأصحاب المتاحف | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 شعبان 1438 هجريا, الموافق 6 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

على شرف الامير سيف الاسلام بن سعود .. متحف “ابن جهز ” يستضيف الملتقى الأول لأصحاب المتاحف انقلاب ناقلة غاز على طريق الصبيخه تثليث بمحافظة طريب .. والدفاع المدني يخلي الموقع بالصور و الفيديو .. أمطار متفرقة على عدد من مدن ومحافظات منطقة عسير أمير المدينة المنورة يطمئن على الشيخ أبو بكر الجزائري الربيعة : المملكة تستضيف ما مجموعه 895.175 من اللاجئين اليمنين والسوريين الذين يعاملون كزائرين “ابو راس”رائدة العمل البيئي تدعو الى ضرورة إنشاء جهاز أمني بيئي يتبع لوزارة الداخلية تحت مسمى “الأمن البيئي” بسبب كلمة في “وول ستريت” .. الكونغرس قد يحرم أوباما راتبه التقاعدي مسابقة المحارب الدولية تختتم فعالياتها في الاردن بمشاركة سعودية الطيران المدني يعزز برنامج التحول الرقمي بـ”منصات ذكية” الغفيص يوجه الوكلاء ومدراء فروع الوزارة بالتركيز على العمل الميداني اعتقال تركياً ثالثاً لمخاوف أمنية في ماليزيا أمطار على محافظة محايل

على شرف الامير سيف الاسلام بن سعود .. متحف “ابن جهز ” يستضيف الملتقى الأول لأصحاب المتاحف

على شرف الامير سيف الاسلام بن سعود .. متحف “ابن جهز ” يستضيف الملتقى الأول لأصحاب المتاحف
المناطق - مكة - عادل الزهراني

احتضن متحف علي بن جهز بام الدوم الملتقى الاول لأصحاب المتاحف الخاصة بالمملكة وذلك على شرف صاحب السمو الملكي الدكتور الأمير سيف الإسلام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود وياتي هذا الملتقى وفق مستهدفات هيئة السياحة والتراث الوطني ضمن رؤية 2030 التي تسعى الى تطوير المتاحف الخاصة وجعلها مقصداً سياحياً .

وتم بالملتقى تبادل الخبرات فيما يخص كيفية جمع التراث والطرق المناسبة لحفظه والعمل على تطوير المتاحف الخاصة ، وتحدث المهندس سعيد القحطاني مدير المتاحف الخاصة بهيئة السياحة والتراث الوطني بأن هذا الملتقى يصب في مصلحة تحسين مستوى السياحة في الوطن، كما أكد أنه سيكون هناك اجتماع رابع لأصحاب المتاحف سوف تحتضنه منطقة القصيم خلال هذا الشهر وستتم مناقشة جميع طلبات أصحاب المتاحف والعمل على تلبيتها .

يذكر أن  المتحف أُنشىء قبل عشر سنوات و ساهم في رفع مستوى الحركة الاقتصادية بأم الدوم وماجاورها كما تم تسجيله ضمن المسار السياحي الذي يشمل مقلع طمية بدءً من الطائف، ويحتوي المتحف على ما يقارب 2000 قطعة أثرية وتراثية .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>