 أمين منطقة تبوك‬ يتفقد بلديتي القليبة وتيماء | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 شعبان 1438 هجريا, الموافق 6 مايو 2017 ميلاديا

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أمين منطقة تبوك‬ يتفقد بلديتي القليبة وتيماء

أمين منطقة تبوك‬ يتفقد بلديتي القليبة وتيماء
المناطق - تبوك
في إطار جولاته التفقدية لسير أعمال البلديات التابعة والوقوف ميدانياً على جميع أعمالها  زار أمين منطقة تبوك نايف بن سعيدان الخميس الماضي بلديتي القليبة وتيماء.
واستهل أمين المنطقة زيارته التفقدية ببلدية مركز القليبة حيث التقى برئيس البلدية سمير الزهراني وعدد من منسوبيها واطلع على تقرير يتضمن تصاميم عددٍ من المشاريع الجاري تنفيذها ونسب الانجاز التي وصلت إليها .. كما اطلع على تقرير عن استثمارات البلدية وما تحقق في هذا الجانب من انجاز .. تمثل في أن تكون بلدية مركز القليبة في مقدمة بلديات مراكز المملكة استثمارياً.
كما اجتمع أمين المنطقة مع عدد من المقاولين المنفذين لمشاريع البلدية وحثهم على مواصلة الجهود وتكثيفها والإسراع في عملية إنجازها.
وبعد ذلك قام أمين منطقة تبوك نايف بن سعيدان بجولة ميدانية وقف من خلالها على عدد من المشاريع الجاري تنفيذها وخاصة على الطريق الدولي.
واختتم أمين المنطقة زيارته لمركز القليبة بزيارة لرئيس المركز إبراهيم النفيسة حيث تم خلال الزيارة مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالخدمات البلدية في المركز.
بعد ذلك توجه بن سعيدان لبلدية محافظة تيماء والتقى برئيسها م.سعود العنزي وعدد من منسوبي البلدية ومدراء إدارتها وشاهد خلال اللقاء عرضاً مرئياً عن أعمال البلدية وإنجازاتها في شتى مجالات العمل البلدي .. وما تم إنجازه من حدائق وميادين بجهود ذاتية من البلدية.
كما استمع أمين المنطقة لعدد من العوائق التي تعترض تنفيذ عدد من المشاريع ووجه بسرعة حلها باتباع الإجراءات الرسمية وعدم التهاون في ذلك.
والتقى بعد ذلك بعدد من المواطنين واستمع لمطالبهم ووجه رئيس البلدية بسرعة حلها ووفق إمكانيات البلدية واختصاصها.
وخلال الزيارة التقى أمين المنطقة برئيس وأعضاء مجلس بلدي تيماء وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بعقود النظافة وسفلتة حيي الرحمانية والشفاء ورفع فئة البلدية ومكتب خدمات الجهراء.
كما اطلع خلال الاجتماع على عدد من المبادرات التي تقدم بها المجلس البلدي بالتعاون مع المواطنين كمبادرة النظافة وحماية المرافق العامة ومبادرة فتح الطرق وربطها ببعضها في المنطقة القديمة تحت شعار(رؤية بلد من رؤية وطن) والتي تفاعل معها عدد من المواطنين بالموافقة على اقتطاع أجزاء من أراضيهم وأسوار منازلهم لتوسعة الطرق وربطها ببعضها البعض في المنطقة القديمة.
ثم بدأ أمين المنطقة جولته الميدانية لمشاهدة أعمال البلدية على أرض الواقع حيث اطلع على أعمال النظافة والصيانة الذاتية ثم وقف على عدد من مشاريع السفلتة ودرء أخطار السيول واطلع على نسب انجازها.
واختتم بن سعيدان زيارته لمحافظة تيماء بزيارة المحافظ سلطان بن شخبوط آل سلطان وتم خلال الزيارة مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالعمل البلدي في المحافظة.
الجدير بالذكر بأن هذه الجولة التفقدية تعتبر الثانية لأمين منطقة تبوك نايف بن سعيدان حيث سبق وأن قام بجولة تفقدية سابقة شملت 6 بلديات وسيتم استكمال زيارة جميع البلديات التابعة والاطلاع على سير العمل فيها في وقت لاحق بإذن الله تعالى.

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