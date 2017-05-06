 “مدني الباحة” يُنبه من أمطار رعدية تبدأ غداً وتستمر لأسبوع | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 شعبان 1438 هجريا, الموافق 6 مايو 2017 ميلاديا

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“مدني الباحة” يُنبه من أمطار رعدية تبدأ غداً وتستمر لأسبوع

“مدني الباحة” يُنبه من أمطار رعدية تبدأ غداً وتستمر لأسبوع
واس - الباحة

دعا الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية, التي ستشهدها المنطقة غدًا, وتستمر لمدة أسبوع.
وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي, أن التنبيهات الواردة عن حالة الطقس من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تشير إلى توقعات هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة, تُصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية .
وأهاب العقيد الغامدي بجميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وإتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني : www.998.gov.sa، على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات .

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