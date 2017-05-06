“وزارة التعليم” تعتمد إقامة حملة صيفية للتوعية ومحو الأمية بقطاع “حقال “

أعلن مساعد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي عن صدور قرار معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ؛ باعتماد إقامة حملة صيفية للتوعية ومحو الأمية بقطاع “حقال” بمكتب التعليم بربوع العين بمحافظة أضم و التابع لإدارة التعليم بمحافظة الليث، وذلك لمدة شهرين خلال الفترة من ٤ / ١٠ إلى ٣ / ١٢ / ١٤٣٨هـ .

وأوضح ( الحازمي ) أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الدولة رعاه الله للقضاء على الأمية في المجتمع، وخفض معدلاتها إلى أقصى حد ، وفقا لرؤية المملكة الطموحة 2030 ، و نشر المعرفة والتعليم في كافة القرى والهجر التي تتبع للمحافظة، وفق منظومة من البرامج والفعاليات التعليمية وبمشاركة مجتمعية واسعة من الجهات ذات العلاقة ، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين للقضاء على الأمية بين أوساط المجتمع في محافظتي الليث وأضم والمراكز والقرى التابعة لها.

ودعا ” الحازمي ” كافة الأهالي إلى المبادرة إلى التسجيل والانتظام في فعاليات الحملة والاستفادة من كافة البرامج والفعاليات التي تشتمل عليها .

من جانبه، أفاد رئيس قسم تعليم الكبار في الليث والمدير التنفيذي للحملة الأستاذ مدة بن علي الثعلبي”؛ أن الحملة تشتمل على العديد من البرامج الدينية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والبيطرية، كما تركز على تعليم الدارسين قراءة كتاب الله تعالى وتدبر معانيه، بالإضافة إلى تعليمهم منهج العقيدة الإسلامية الصحيحة والمبادئ الأساسية في الأمور الشرعية في حياة الإنسان المسلم.

وأضاف: كما تتضمن إكسابهم المهارات الأساسية؛ كالقراءة والكتابة والحساب، وتوعية أفراد المجتمع وتثقيفهم وتفعيل دورهم ليصبحوا أعضاء فاعلين وقادرين على المشاركة في تنمية مجتمعاتهم المحلية، وتعريفهم ببعض القواعد المنظمة للحياة الاجتماعية والمنبثقة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.

وأوضح “الثعلبي” أن الحملة تستهدف الأهالي في عدد من المراكز والقرى بمحافظة أضم ؛ وهي: “حقال ، وذنباء ، والفحو ، وربوع العين ودثن ، والغمايات ، وقفيلان ، وجذل ، والمحضر .

وذكر أنه يشارك في الحملة بعض الجهات الحكومية الداعمة؛ وهي : وزارة العمل و التنمية الاجتماعية ، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة الصحة، ووزارة الزراعة.

وعلى صعيد آخر تبدأ إدارة الحملة خلال الأسبوع الجاري فعاليات الحملة الإعلامية ، وذلك من خلال الاجتماع بالمسؤولين في الإدارات الحكومية و الأهلية بمحافظة أضم برعاية محافظ أضم الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالملك العدواني ، وزيارة المراكز والقرى المستهدفة و الالتقاء برؤساء المراكز وشيوخ القبائل و الأهالي و توزيع استمارات الالتحاق بالحملة ، و توزيع اللافتات و الإعلانات وحث المجتمع على التسجيل و الإعلان عن برامج الحملة الصيفية وفعالياتها وآلية تنفيذها