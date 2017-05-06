 الإسكان: وحدات الـ200 ألف ريال الأكثر طلباً من قبل المواطنين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 شعبان 1438 هجريا, الموافق 6 مايو 2017 ميلاديا

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الإسكان: وحدات الـ200 ألف ريال الأكثر طلباً من قبل المواطنين

الإسكان: وحدات الـ200 ألف ريال الأكثر طلباً من قبل المواطنين
المناطق - متابعات

كشفت وزارة الإسكان أن غالبية طلبات السعوديين على المنتجات العقارية، تتركز على وحدات سعرها 200 ألف ريال، مشيرةً إلى مبادرة لتطوير أواسط مدن المملكة.
وقال مدير الشراكات في وزارة الإسكان أحمد مندورة، خلال جلسة في معرض “ريستاتكس”، إن غالبية الطلبات في السوق السعودية تتركز على وحدات سعرها يتراوح بين 200 و700 ألف ريال، فيما يقتصر أغلب المعروض على وحدات يبلغ سعرها 750 ألف ريال وأعلى.
وأكد مندروة أن أكثر شرائح حجم الأسر، كان لأسرة تتراوح بين 3 و5 أفراد، بنسبة وصلت حتى 69%، مع وجود أكثر الطالبين للسكن في منطقة مكة المكرمة.
من جانبه، قال وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية حسن الحازمي، إن هناك مبادرة لزيادة الكثافة السكانية في أواسط المدن، وفي الرياض؛ وذلك بالتعاون مع هيئة تطوير الرياض.
وأضاف الحازمي، أن هناك دراسة من الأمم المتحدة لتطوير وسط المدينة في الرياض وجدة ومكة، لافتًا إلى أن مشروع النقل العام سيعمل على تسهيل الوصول إليها.

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