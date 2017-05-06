 اتفاق روسي أمريكي على تنفيذ الاتفاق حول السلامة الجوية فوق سوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 شعبان 1438 هجريا, الموافق 6 مايو 2017 ميلاديا

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اتفاق روسي أمريكي على تنفيذ الاتفاق حول السلامة الجوية فوق سوريا

اتفاق روسي أمريكي على تنفيذ الاتفاق حول السلامة الجوية فوق سوريا
المناطق - رويترز

ذكرت وكالات أنباء روسية نقلاً عن وزارة الدفاع اتفاق رئيسي الأركان الروسي والأمريكي، اليوم السبت، على استئناف كامل لتنفيذ بنود مذكرة مشتركة، تمنع الحوادث الجوية فوق سوريا.

وناقش رئيس الأركان الروسي فاليري جيراسيموف والجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية في اتصال هاتفي، اتفاق مناطق خفض التوتر في سوريا، واتفقا على مواصلة العمل على إجراءات إضافية لتجنب الاشتباك بينهما في سوريا.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم حول السلامة الجوية في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 بعد أن بدأت روسيا قصف أهداف في سوريا، دعماً لقوات الحكومة السورية في حربها ضد تنظيم داعش، وجماعات مسلحة أخرى

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