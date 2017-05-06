نصف مليون ريال قيمة السيارات المباعة بمزاد “كلاسيك القصيم”

شهد مهرجان السيارات التراثية والكلاسيكة بالقصيم “كلاسيك القصيم” ، الذي ينظمه مجلس التنمية السياحية بالقصيم ، إقامة مزاد علني للسيارات التراثية والكلاسيكة التي تعود لأكثر من ٨٠ عاماً ، وسط تجمع كبير لمالكي وهواة ومحبي السيارات التراثية والكلاسيكية ، وذلك ضمن فعاليات المهرجان بمركز النخلة بمدينة بريدة ، حيث فاق الإقبال على السيارات المعروضة للبيع التوقعات ، بمشاركة من هواة السيارات الكلاسيكية من مناطق المملكة ، ومن دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح أمين عام مجلس التنمية السياحية بالقصيم رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان إبراهيم المشيقح ، إن إقامة المزاد ضمن فعاليات المهرجان ، لما تجده السيارات التراثية والكلاسيكية من اهتمام منقطع النظير من الهواة والمهتمين بها ، ولما تجده من قبولاً عاماً لدى الكثيرين من هواتها ومالكيها في مناطق المملكة ومن دول الخليج.

وبين المسؤول عن المزاد محمد السلامة ، أنه تم الحراج على مجموعة من السيارات بالإضافة إلى الصفقات خارج المزاد ، حيث بلغ إجمالي المبيعات نصف مليون ريال ، لافتاً إلى تقديم أحد الهواة سيارته الكلاسيكية وتخصيص قيمتها لإحدى الجمعيات الخيرية المرخصة بالمنطقة ، مؤكداً أن إقامة المزاد ضمن فعاليات مهرجان كلاسيك القصيم ، فرصة للالتقاء بين ملاك وهواة السيارات التراثية والكلاسيكية من داخل المملكة وخارجها ، وفرصة للتعرف عما يقتنيه كل واحداً منهم أكثر من انتباههم لفكرة البيع والشراء ، مشيراً إلى أنه وجد من المشاركين إعجابهم الشديد بالشكل الجمالي والمضمون الجيد الذي ظهر عليه المهرجان بصفة عامة والصورة المشرفة التي ظهر بها المزاد بصفة خاصة.

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