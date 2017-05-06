فكرة .. دعم.. مشاركة.. فيصل بن مشعل يعزز قيمة مهرجان “كلاسيك القصيم”

عزز صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة من دعمه لمهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية ” كلاسيك القصيم ” من خلال مشاركة سموه بسيارتين في المهرجان من نوع فورد موديل 1951 والأخرى من نوع فور 1966 لتكملان عقد السيارات النخبة المشاركة والتي امتاز بها المهرجان الأكبر خليجياً.

وحرص سموه على أن يشارك أخوانه الملاك والمهتمين لهذا الموروث التاريخي لوصول قيمته للعالمية والتي تحققت بفضل أعداد السيارات المشاركة وكذلك السيارات النادرة إضافة إلى التنظيم المميز الذي حظي بإشادة عريضة من قبل المشاركين والزوار وتحدثت عنه وسائل الإعلام .

وعبر الرئيس التنفيذي للمهرجان عبدالعزيز المهوس بقوله : دائماً مايكون لسمو أمير منطقة القصيم البصمة في نجاحات المهرجانات التي تقام في المنطقة ويكون النجاح حليفها من خلال دعمه اللا محدود وتشجيعه المستمر ، وفي مهرجان ” كلاسيك القصيم” والذي كان لسمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل الفضل بعد الله في إنطلاقته يتواصل دعم سموه ولا شك أن مشاركته بسيارتين تاريخيتين تعد حافزاً للمشاركين في تخليد ذكرى جميلة للمهرجان في خارطة المهرجانات المماثلة على مستوى العالم .