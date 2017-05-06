قوات الجيش اليمني تواصل تقدمها غرب “تعز”

واصلت قوات الجيش اليمني تقدمها في محافظة “تعز”، جنوب العاصمة صنعاء، بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية، في بيان صحفي اليوم، أن معارك عنيفة اندلعت بين الجانبين في جبهة الساحل الغربي للمدينة، وتمكنت خلالها قوات الجيش، بمساندة من طيران التحالف العربي، من التقدم والسيطرة على مناطق واسعة في مديرية “موزع” والاقتراب من منطقة “الهاملي”، آخر معاقل مليشيات الحوثي وصالح في المديرية.

وقال البيان إن قوات الجيش شنت هجمات عنيفة على مواقع المليشيات في “جبل السلطان” والمناطق الواقعة شمال معسكر “خالد” الاستراتيجي، حيث تسعى تلك القوات إلى قطع ما تبقى من خطوط إمداد للمليشيات تمهيدا لاقتحام المعسكر والسيطرة عليه، والتقدم باتجاه الخط الرابط بين مدينتي “تعز”، و”الحديدة”، مضيفا أن العمليات العسكرية في جبهة مديرية “ذوباب” المجاورة ما تزال مستمرة، حيث تواصل قوات الجيش تطهير ما تبقى من جيوب للمليشيات في معسكر “العمري” الاستراتيجي ومحيطه بعد السيطرة على أجزاء واسعة منه.

من جهة أخرى، تصدت قوات الجيش اليمني لهجمات عنيفة شنتها مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في الجبهة الشمالية لمدينة “تعز”.

وقال بيان لقيادة “محور تعز” إن المليشيات شنت هجمات عنيفة مع قصف مكثف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ على مواقع تتمركز فيها قوات الجيش في مناطق (شارع الأربعين، والزنوج، ومحيط معسكر الدفاع الجوي) شمال غرب مدينة “تعز”.

وأضاف البيان أن قوات الجيش تصدت لهجمات المليشيات وأجبرتها على التراجع والفرار بعد تكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري، مشيرا إلى أن المليشيات قامت بعد أن فشلت في هجماتها بقصف الأحياء السكنية وسط المدينة وفي محيطها، مما تسبب في إلحاق أضرار مادية بعدد من منازل المواطنين وممتلكاتهم.