 أمير الرياض يرعى حفل تدشين صندق بحثي بجامعة الملك سعود.. غدًا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 شعبان 1438 هجريا, الموافق 6 مايو 2017 ميلاديا

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أمير الرياض يرعى حفل تدشين صندق بحثي بجامعة الملك سعود.. غدًا

أمير الرياض يرعى حفل تدشين صندق بحثي بجامعة الملك سعود.. غدًا
المناطق _واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض غدا، حفل تدشين صندوق دعم البحث العلمي في جامعة الملك سعود، الذي يأتي امتدادًا للجهود الحثيثة لدعم البحوث الأصيلة والمشاريع البحثية التي تخدم رسالة الجامعة وأهدافها وتسهم في تعزيز ثقافة العطاء بين أفراد المجتمع السعودي، وزيادة التواصل مع القطاع الخاص لتشجيعه على تمويل البحث العلمي من خلال مراكز التميُّز، وكراسي البحث العلمي.
وأوضح المدير التنفيذي للصندوق الدكتور رشود بن محمد الخريف أن إنشاء “الصندوق” يسهم في تعزيز ثقافة العطاء بين أفراد المجتمع توافقاً مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحوُّل الوطني 2020م، مبينًا أن الصندوق يحقق جملة من الأهداف من أهمها: جذب التبرعات من المانحين لدعم البحث العلمي في الجامعة، وتنويع مصادر تمويل الصندوق بما يضمن استدامة الدعم للبحث العلمي ، واستثمار موارد الصندوق بكفاءة وطريقة آمنة، ودعم البحوث الأصيلة، والمشروعات البحثية التي تخدم رسالة الجامعة وأهدافها، و تسهم في خدمة الأولويات التنموية الوطنية بالإضافة إلى الإسهام في تعزيز ثقافة العطاء بين أفراد المجتمع السعودي.
وأشار إلى أن الصندوق سيقدم خدماته لكل البرامج البحثية بالجامعة والمشتملة على البرامج البحثية المدعومة من خلال الكليات أو العمادات أو وحدات الجامعة المختلفة، وكذلك يعمل على استحداث برامج بحثية نوعية جديدة لخدمة الأولويات التنموية الوطنية.

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