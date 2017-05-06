 الحكومة اليمنية تطلب من روسيا زيادة الضغط على الميليشيا الانقلابية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 شعبان 1438 هجريا, الموافق 6 مايو 2017 ميلاديا

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الحكومة اليمنية تطلب من روسيا زيادة الضغط على الميليشيا الانقلابية

الحكومة اليمنية تطلب من روسيا زيادة الضغط على الميليشيا الانقلابية
المناطق _واس

أعربت الحكومة اليمنية عن تطلعها في زيادة ضغط روسيا على الميليشيا الانقلابية للكف عن مغامراتهم الخاسرة.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر اليوم للسفير الروسي لدى المملكة سيرجي كورلوف حيث ناقش معه تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية والتداعيات الإنسانية المتفاقمة جراء الحرب التي اشعلتها ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية، واستمرار رفضها الانصياع للإرادة الشعبية والدولية.
وأكد وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية أن مرجعيات الحل السياسي في اليمن معروفة ولا خلاف عليها وتحظى بإجماع دولي غير مسبوق والمحك العملي هو إجبار الطرف الانقلابي على تنفيذها سواء بالحل السياسي أو المضي في الحسم العسكري لتطبيق القرارات الدولية الملزمة.
وثمن المواقف الروسية الداعمة للشرعية في اليمن وما تبديه من حرص على إحلال السلام والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني انطلاقًا من الروابط التاريخية للعلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الصديقين.

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