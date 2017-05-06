أمير الباحة يدشن القافلة التعريفية بمعرض الملك عبدالله 2018 غدا الأحد

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، مساء غد الأحد، المحطة الرابعة للقافلة التعريفية بمعرض الملك عبدالله 2018م (قيم وحكمة) بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري

والتي تستمر لمدة ٣ أيام، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الرئيس التنفيذي وعضو مجلس أمناء مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للأعمال الإنسانية ، وعدد من المسئولين.

يذكر بأن القافلة التعريفية مبادرة من مبادرات الذكرى التي أطلقتها مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية في وقت سابق، وتضمنت معرضاً وفيلماً تعريفياً وجائزة دولية وندوة عن الملك عبدالله بن عبدالعزیز. وقد دُشنت القافلة التعريفية بمدينة الرياض أثناء مهرجان “الجنادرية 31” لتجول بعد ذلك حول المملكة وتنتهي جولتها بإقامة المعرض الكبير “الملك عبدالله: قيم وحكمة” في الرياض عام ٢٠١٨م بإذن الله تعالى.