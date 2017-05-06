 أمير الباحة يدشن القافلة التعريفية بمعرض الملك عبدالله 2018 غدا الأحد | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 شعبان 1438 هجريا, الموافق 6 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير الباحة يدشن القافلة التعريفية بمعرض الملك عبدالله 2018 غدا الأحد الحكومة اليمنية تطلب من روسيا زيادة الضغط على الميليشيا الانقلابية أمير الرياض يرعى حفل تدشين صندق بحثي بجامعة الملك سعود.. غدًا قوات الجيش اليمني تواصل تقدمها غرب “تعز” فكرة .. دعم.. مشاركة.. فيصل بن مشعل يعزز قيمة مهرجان “كلاسيك القصيم” التجارة: ضبط مصنع في الدمام يُستخدم للغش التجاري نصف مليون ريال قيمة السيارات المباعة بمزاد “كلاسيك القصيم” 3 جهات تتحرك لإيقاف الألعاب الغير مرخصة على شواطئ القطيف “كلاسيك القصيم” يبرز البعد الثقافي والتاريخ للسيارات التراثية والكلاسيكية وفد من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن يلتقي عددا من المنظمات الدولية في الأمم المتحدة موتورولا تستعد لإطلاق هاتف Moto Z2 Play حدود تبوك تتمكن من القبض على شخصين ومصادرة اكثر من 800 الف حبة مخدرة

أمير الباحة يدشن القافلة التعريفية بمعرض الملك عبدالله 2018 غدا الأحد

أمير الباحة يدشن القافلة التعريفية بمعرض الملك عبدالله 2018 غدا الأحد
المناطق _عبدالرحمن سفر
يدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، مساء غد الأحد، المحطة الرابعة للقافلة التعريفية بمعرض الملك عبدالله 2018م (قيم وحكمة) بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري
والتي تستمر لمدة ٣ أيام، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الرئيس التنفيذي وعضو مجلس أمناء مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للأعمال الإنسانية ، وعدد من المسئولين.
يذكر بأن القافلة التعريفية مبادرة من مبادرات الذكرى التي أطلقتها مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية في وقت سابق، وتضمنت معرضاً وفيلماً تعريفياً وجائزة دولية وندوة عن الملك عبدالله بن عبدالعزیز. وقد دُشنت القافلة التعريفية بمدينة الرياض أثناء مهرجان “الجنادرية 31” لتجول بعد ذلك حول المملكة وتنتهي جولتها بإقامة المعرض الكبير “الملك عبدالله: قيم وحكمة” في الرياض عام ٢٠١٨م بإذن الله تعالى.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>