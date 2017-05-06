 الشؤون البلدية تنفي التصريح المنسوب إلى الوزير بشأن القطاعات | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 شعبان 1438 هجريا, الموافق 6 مايو 2017 ميلاديا

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الشؤون البلدية تنفي التصريح المنسوب إلى الوزير بشأن القطاعات

الشؤون البلدية تنفي التصريح المنسوب إلى الوزير بشأن القطاعات
المناطق _الرياض

نفت وزارة الشؤون البلدية والقروية ما يتم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول التصريح المنسوب إلى وزير الشؤون البلدية والقروية بشأن نقل بعض القطاعات في الأمانات والبلديات إلى جهات أخرى قبل طرحها للتخصيص.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة حمد العمر، الليلة، أن الوزارة لديها حساب رسمي على (تويتر)، إضافة إلى موقع الوزارة الإلكتروني اللذين يتم من خلالهما نشر كافة أخبار الوزارة والتصريحات الرسمية، وأنه يمكن الرجوع إليها أو إلى المتحدث الرسمي في أي وقت؛ “للتأكد من أي معلومة قبل تداولها”.

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