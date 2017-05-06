الشؤون البلدية تنفي التصريح المنسوب إلى الوزير بشأن القطاعات

نفت وزارة الشؤون البلدية والقروية ما يتم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول التصريح المنسوب إلى وزير الشؤون البلدية والقروية بشأن نقل بعض القطاعات في الأمانات والبلديات إلى جهات أخرى قبل طرحها للتخصيص.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة حمد العمر، الليلة، أن الوزارة لديها حساب رسمي على (تويتر)، إضافة إلى موقع الوزارة الإلكتروني اللذين يتم من خلالهما نشر كافة أخبار الوزارة والتصريحات الرسمية، وأنه يمكن الرجوع إليها أو إلى المتحدث الرسمي في أي وقت؛ “للتأكد من أي معلومة قبل تداولها”.