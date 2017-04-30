 ضمان شرق الرياض يعرف “50” من مستفيداته بمجالات تمكين المرأة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 شعبان 1438 هجريا, الموافق 6 مايو 2017 ميلاديا

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ضمان شرق الرياض يعرف “50” من مستفيداته بمجالات تمكين المرأة

ضمان شرق الرياض يعرف “50” من مستفيداته بمجالات تمكين المرأة
المناطق _الرياض

نفذ مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بشرق الرياض وبالتعاون مع طالبات التدريب في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن البرنامج التعريفي  “مجالات تمكين المرأة” بحضور 50 سيدة من مستفيدات الضمان وبعض منسوبات الجهات الحكومية والأهلية المهتمة بهذا المجال .

وقد اشتمل البرنامج الذي شارك في تقديمه مجموعة من المستشارات والأخصائيات في الجمعيات ومراكز الإصلاح الأسري والإرشاد النفسي على العديد من المحاور مثل : مفهوم تمكين المرأة وخطواته واهداف هذا التمكين.

كما استعرض البرنامج معوقات تمكين المرأة الذاتية والاجتماعية والاقتصادية وبرامج تمويل ورعاية المشاريع إضافةً الى التعريف بدور الخدمة الاجتماعية في تمكين المرأة وابرز ماتقدمه في هذا المجال وفي ختام البرنامج اتيحت الفرصة  للمشاركة والاستفسار عن جميع ماطُرح في البرنامج وقدمت بعض الجوائز النوعية للمستفيدات والمشاركات فيه .

يُذكر ان مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بشرق الرياض يخدم مايقارب 31 الف مستفيدة ويهدف من اقامة مثل هذا البرامج الى  تثقيفهن وزيادة الوعي لديهن بالفرص المتاحة لتمكين المرأة خارج الضمان الاجتماعي.

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