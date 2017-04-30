 شكرا أمير منطقة تبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 شعبان 1438 هجريا, الموافق 6 مايو 2017 ميلاديا

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شكرا أمير منطقة تبوك

شكرا أمير منطقة تبوك
المناطق _علي العميري
وصل هاشتاق شكرا أمير منطقة تبوك الترند في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بمشاركة كبيرة من أهالي منطقة تبوك الذين عبروا عن مشاعرهم تجاه أميرهم المحبوب.
“المناطق” رصدت عدداً من التغريدات في هذا التاق ، حيث غرد حاتم الميهوبي بقوله:من يعرف تبوك يجدها تتطور في وتيرة متسارعة وهالشيء يحسب لإمارة صاحب السمو الملكي فهد بن سلطان ، وغرد فالح ‏⁧‫قائلاً: فهد بن سلطان ليت كل امراء المناطق مثله
‏من ايام ماكان يعمل في رئاسة الشباب وهو معروف بالسخاء والخير.وقال ماجد الحريري في تغريدته:‏⁧‫أتحدى أي متقاعد يرحل عن تبوك!!يقول هنا حياتي سعادتي دفنت في تبوك لماذا لأن أميرها جعل من تبوك سحراً تأسر قلوب ساكنيها.
أحمد البلوي غرد قائلا:‏⁧‫الأمير/فهد بن سلطان: هو راعي النهضة الأولى في تقدم ورقي تبوك ومحافظاتها من تطور ونمو متسارع في كافة الخدمات والمجالات.
ويتزامن هذا التفاعل الكبير من الأهالي في وقت يبدأ فيه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك -يحفظه الله- جولاته التفقدية على محافظات وقرى المنطقة للوقوف على إحتياجات ومتطلبات المواطنين وضخ المزيد من مشاريع التنمية.

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