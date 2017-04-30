برعاية وكيل إمارة جازان للشؤون التنموية مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والبحثي بين جامعة جازان ووزارة البيئة والمياه والزراعة

وقعت جامعة جازان ممثلة في مركز البحوث و الدراسات البيئية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في مركز أبحاث الثروة السمكية بجازان برعاية وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون التنموية أحمد بن عبدالله زعلة وحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أ.د. محمد بن حسن أبو راسين وذلك توطيدا لأواصر التعاون البحثي و الأكاديمي بينهما من أجل صالح منطقة جازان والمملكة. ويتطلع الطرفان من خلال الاتفاقية إلى استثمار الإمكانيات والخبرات المتاحة لهما، إضافة إلى شراكاتهما المحلية والإقليمية والدولية لما فيه خير المؤسستين وبما يتوافق مع أنظمة الدولة ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ونصت الاتفاقية على تعاون الطرفان في النشاطات البحثية والتدريبية إذ يستثمران سوياً كل فرص التمويل المتاحة لدعم هذا النشاط, إضافة إلى التدريب ويشمل الدورات التأهيلية والتطويرية لمنسوبي المؤسستين, وتأسيس برامج دراسات عليا (الدبلوم) على مستوى المنطقة والمملكة العربية السعودية، وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها, وتأسيس وحدة استشارات في مركز البحوث والدراسات البيئية لتغطية كافة المجالات البحثية في مجال الثروة السمكية.

هذا وقد وقع اتفاقية التعاون عن الجامعة المشرف على مركز البحوث والدراسات البيئية الدكتور محمد بن ظافر عطيف وعن وزارة البيئة والمياه مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية بجازان المهندس علي شمس الدين الرفاعي.