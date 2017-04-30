أمير الباحة يزور شيخ قبيلة بني عبدالله

قام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز اليوم بزيارة شيخ قبيلة بني عبدالله الشيخ فيصل بن عبدالعزيز بن عبدالهادي وذلك بمنزله بالسواد .

وكان في استقباله سموه لدى وصوله الشيخ فيصل وأعيان وأهالي بني عبدالله .

ورفع الشيخ فيصل تهنئته لسمو الامير حسام على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه اميرا لمنطقة الباحة مرحبا بسموه بمناسبة زيارته مؤكدا بان الزيارة تعكس التلاحم بين القيادة والمواطنين ومدى الاهتمام الكبير الذي يولونه ولاة امرنا لكل ما يخدم الوطن والمواطن مقدما شكره لسمو امير الباحة على زيارته .

وتخلل الزيارة قصيده ترحيبية القاها الدكتور علي الرباعي .

وقدم الشيخ فيصل هدية تذكارية لسموه بهذه المناسبة .