في ثلاث بطولات مختلفة .. نادي الجوف يحقق نتائج مميزة و مراكز متقدمة

حقق نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة المملكة لكرة الطاولة للإعاقة الذهنية للفئة العمرية أقل من 18 سنة و التي أقيمت منافساتها في المدينة المنورة ؛ فقد استطاع اللاعب فارس بن خالد المعتق من تحقيق المركز الأول و الميدالية الذهبية ، بينما تمكن زميله اللاعب نايف بن عياد الشمري من تحقيق الميدالية البرونزية .

و في بطولة المملكة للسباحة للإعاقة الحركية للفئة العمرية 18 سنة فما فوق و التي أقيمت منافساتها في مدينة الرياض و شرفها الرئيس التنفيذي للجنة البارالمبية السعودية المهندس عبد الرحمن بن خالد العثمان ؛ تمكن اللاعب ناجي بن مبارك الفهيقي من تحقيق ميداليتين ذهبتين في سباق 25 م ظهر و 50 م سباحة حرة للفئة s6.

أما في فئة s7 استطاع اللاعب شهاب بن معوض القايد من تحقيق الميدالية الذهبية في سباق 25 م صدر ، و الميدالية البرونزية سباق الظهر .

و في بطولة المملكة لرفع الأثقال للإعاقة الحركية و الشلل الدماغي و التي أقيمت في محافظة الطائف تمكن اللاعب جبر بن عبد الله الجبر من تحقيق الميدالية الفضية في فئة الشلل الدماغي للفئة العمرية 18 سنة فما فوق .

هذا و قدم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله بن مصلح المريح شكره و تقديره للإداريين و المدربين على النتائج المميزة و المشاركات الفاعلة في مختلف الألعاب و المسابقات ، ووعد المريح بتقديم الأفضل خلال المواسم القادمة و مثمنًا في الوقت ذاته الجهود الفاعلة و الحماس و الرغبة في تحقيق المراكز و الألقاب .