 في ثلاث بطولات مختلفة .. نادي الجوف يحقق نتائج مميزة و مراكز متقدمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 شعبان 1438 هجريا, الموافق 7 مايو 2017 ميلاديا

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في ثلاث بطولات مختلفة .. نادي الجوف يحقق نتائج مميزة و مراكز متقدمة

في ثلاث بطولات مختلفة .. نادي الجوف يحقق نتائج مميزة و مراكز متقدمة
المناطق _محمد الحسن

حقق نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة المملكة لكرة الطاولة للإعاقة الذهنية للفئة العمرية أقل من 18 سنة و التي أقيمت منافساتها في المدينة المنورة ؛ فقد استطاع اللاعب فارس بن خالد المعتق من تحقيق المركز الأول و الميدالية الذهبية ، بينما تمكن زميله اللاعب نايف بن عياد الشمري من تحقيق الميدالية البرونزية .
و في بطولة المملكة للسباحة للإعاقة الحركية للفئة العمرية 18 سنة فما فوق و التي أقيمت منافساتها في مدينة الرياض و شرفها الرئيس التنفيذي للجنة البارالمبية السعودية المهندس عبد الرحمن بن خالد العثمان ؛ تمكن اللاعب ناجي بن  مبارك الفهيقي من تحقيق ميداليتين ذهبتين في سباق 25 م ظهر  و 50 م سباحة حرة  للفئة s6.
أما في فئة s7 استطاع اللاعب شهاب بن معوض القايد من تحقيق الميدالية الذهبية في سباق 25 م صدر ، و  الميدالية البرونزية سباق الظهر .
و في بطولة المملكة لرفع الأثقال للإعاقة الحركية و الشلل الدماغي و التي أقيمت في محافظة الطائف تمكن اللاعب جبر بن عبد الله الجبر من تحقيق الميدالية الفضية في فئة الشلل الدماغي للفئة العمرية 18 سنة فما فوق .
هذا و قدم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله بن مصلح المريح  شكره و تقديره للإداريين و المدربين على النتائج المميزة و المشاركات الفاعلة في مختلف الألعاب و المسابقات ، ووعد المريح بتقديم الأفضل خلال المواسم القادمة و مثمنًا في الوقت ذاته الجهود الفاعلة و الحماس و الرغبة في تحقيق المراكز و الألقاب .

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