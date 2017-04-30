 تدشين الصيانة الذاتية للمساجد بمحافظة يدمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 شعبان 1438 هجريا, الموافق 7 مايو 2017 ميلاديا

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تدشين الصيانة الذاتية للمساجد بمحافظة يدمة

تدشين الصيانة الذاتية للمساجد بمحافظة يدمة
المناطق _نجران
قام مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران المكلف الأستاذ أحمد علي طالبي هذا اليوم بزيارة لمحافظ محافظة يدمة الاستاذ موفق العنزي في مكتبه بإماره محافظه يدمه وتدشين الصيانة الذاتية بالمحافظة حيث أن يدمة تعتبر ثاني أكبر محافظة في المنطقة و يتبعها ما يزيد عن 160 جامع ومسجد و يتبع لها العديد من المراكز و الهجر وكذلك التقى بمدير و موظفي إداره المساجد و الدعوه والإرشاد بمحافظة يدمة والنقاش حول ما لديهم من اقتراحات لتطوير العمل و كما قام سعادته بالوقوف على المساجد التي تحتاج للترميم أو الهدم و الإنشاء لوضعها ضمن خطة عمل فرع الوزراة مع التوصيات لمعالجة ذلك . .. وقد أوضح الطالبي أن هذه الزيارات التي يقوم بها فرع الوزارة بمنطقة نجران تأتي ضمن حرص الفرع على الوقوف على المساجد وتذليل الصعاب لتظهر بيوت الله تعالى على أكمل وجه وتعطي دورها في المجتمع ويأتي ذلك بتوجيهات من معالي وزير الشؤون الإسلاميه والدعوه والارشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز ال الشيخ ومعالي نائب الوزير الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري ثم دعى طالبي الله أن يحفظ هذه البلاد ويديم عزها وأمنها واستقرارها وولاة أمرها وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود ويربط على قلوبهم ويسدد رميهم ويتقبل شهدائهم وأن يجزيهم خير الجزاء على مايقومون به من تضحيات وبطولات لحماية بلاد الحرمين.

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