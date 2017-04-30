 بالفيديو: ماجد عبدالله يطالب فيصل بن تركي بالرحيل.. والجماهير تدعمه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 شعبان 1438 هجريا, الموافق 7 مايو 2017 ميلاديا

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بالفيديو: ماجد عبدالله يطالب فيصل بن تركي بالرحيل.. والجماهير تدعمه

بالفيديو: ماجد عبدالله يطالب فيصل بن تركي بالرحيل.. والجماهير تدعمه
المناطق _الرياض

أظهر مقطع فيديو تم تداوله في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” أسطورة نادي النصر ماجد عبدالله وهو يطالب الرئيس فيصل بن تركي بمغادرة كرسي الرئاسة وإتاحة الفرصة لمن يرغب في تولي رئاسة النادي العاصمي الأصفر.
ولم تهدأ عاصفة الغضب النصراوية عقب الهزيمة المدوية التي تلقاها الفريق في ختام منافسات دوري جميل من جاره وغريمه التقليدي الهلال 5-1.
وأكد نجم النصر السابق أن فيصل بن تركي يحاول إعادة ذات سيناريو الموسم الماضي عندما تقدم باستقالته قبل نهاية الموسم من أجل إحراج المطالبين برحيله، لكنه في الحقيقة يمارس نوع من أنواع التمثيل وادعاء الاستقالة.
وكان فيصل بن تركي قد أعلن عبر بيان بثه الحساب الرسمي لنادي النصر الشهر الماضي عن استقالته وتقديم مهلة مدتها 15 يوم لمن يرغب في الترشح لرئاسة النادي خلفاً له، وأنتهت المهلة ولم يتقدم أي مرشح للجلوس على كرسي الرئاسة الساخن في نادي النصر.
وتصدر الهاشتاق “الترند” السعودي خلال الساعات الماضية، وشهد تفاعلًا كبيرًا من جانب جماهير النصر، حيث اتفق الكثيرون مع حديث ماجد عبدالله، وأكدوا أن التغيير سنة الحياة، وأن النصر يحتاج إلى إدارة جديدة تصحح مسار النادي.
وطالبت الجماهير النصراوية رئيس هيئة أعضاء الشرف الأمير مشعل بن سعود بعقد اجتماع شرفي عاجل من أجل حل الأزمة النصراوية في هذا التوقيت أو أن يتقدم مشعل بن سعود باستقالته من رئاسة هيئة أعضاء الشرف بنادي النصر .

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