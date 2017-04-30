 وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين بشركة نسما القابضة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 شعبان 1438 هجريا, الموافق 7 مايو 2017 ميلاديا

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وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين بشركة نسما القابضة

وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين بشركة نسما القابضة
المناطق - الرياض

أعلنت الشركة الوطنية “نسما القابضة”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، لحمَلة درجة البكالوريوس، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والمنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف على مسمى:
1- مهندس عقود – (المنطقة الشرقية): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.
2- مدير المناقصات – (الرياض / للنساء): درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ اليوم الموافق 4 مايو 2017م؛ ومستمرٌ حتى تاريخ 3/ 7/ 2017م.

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