تحويل سن التقاعد إلى “الأبراج الشمسية” تحت قبة “الشورى”

يتوقع أن يناقش مجلس الشورى الأسبوع بعد القادم مقترح تحويل سن التقاعد إلى الأبراج الشمسية، بدلاً من الهجري المعمول به حاليا، الذي تقدم به نائب رئيس اللجنة المالية في المجلس الدكتور فهد بن محمد بن جمعة والذي بين في توصيته أنه في حال عدم توحيدهما سيتسبب حتما في فقدان الموظف سنتين من الخدمة وسيحال للتقاعد في عمر 58 سنة.

ولفت ابن جمعة وفقا لـ”عكاظ” إلى أن مقترحه سيحمي كلاً من الموظف بإطالة سن تقاعده إلى 60 سنة، ومؤسسة التقاعد من العجز المالي في الاحتياطي، موضحاً أن صرف الرواتب وفقًا للأبراج يلزم تحول عمر التقاعد أيضًا إلى الأبراج حتى لا يفقد الموظف سنتين من خدمته.

ولفت إلى أن عدد أيام السنة الشمسية تساوي 365 يومًا بينما القمرية (الهجرية) 354 يومًا وهو ما سيخلف فارقا بواقع 21 شهرًا لمدة “التقاعد”، مؤكداً أن مقترحه سيعرض على المجلس للتصويت عليه لإقراره الأسبوع بعد القادم، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن يصوت عليه الأسبوع الماضي لكنه أجل لكثرة التوصيات التي عرضت في الجلسة.

وكانت وزارة المالية اعتمدت آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 551 الصادر في 25 /‏ 12 /‏ 1437، القاضي بأن يتم صرف رواتب موظفي الدولة بما يتفق مع المرسوم الملكي رقم م /‏ 6 الصادر في 12 /‏ 4 /‏ 1407، وبينت أن التعميم الذي أصدرته الوزارة بشأن تعليمات إقفال السنة المالية الحالية تضمّن تحديد اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي موعدًا لتحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية للموظفين.