هذا ما سيحدث لصاحب شاليهات “حفلة العيد المختلط” بجدة.. تعرف على التفاصيل

تتأهب محكمة في الأسابيع القادمة لحسم دعوى ضد رجل أعمال صاحب شاليهات شهيرة على خلفية تجاوزات وحفل مختلط أقيم داخل منتجع في جدة. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للحفل في عيد الفطر الماضي.

وتأتي التطورات عقب نقض الأحكام السابقة والعودة إلى نقطة الصفر، في الوقت الذي أكدت فيه معلومات حصلت عليها «عكاظ» أن رجل الأعمال صاحب المنتجع متواجد حاليا خارج المملكة، وصدرت بحق نجله أوامر قبض لجلبه بواسطة البوليس الدولي “إنتربول”.

ووفقا لمصادر نقلت عنها “عكاظ”، فإن قرارا سابقاً صدر بإغلاق الشاليه لثلاث سنوات، وسجن رجل الأعمال عامين، فضلاً عن سجن خمسة متهمين آخرين بين عام وثلاثة أعوام، وهو الحكم الذي تقرر نقضه في وقت سابق عقب اعتراض الادعاء العام للمطالبة بعقوبات أشد على المتهمين.