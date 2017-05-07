الظلم والفساد يقهران هذه السورية.. تأكل من القمامة بالقرب من قصر الأسد

انتشرت صورة لسيدة سورية تأكل من القمامة ، في منطقة المالكي ، في العاصمة السورية دمشق ، والتي تبعد مسافة بسيطة عن قصر الأسد في المهاجرين .

وتظهر الصورة سيدة مسنّة تلتقط بيدها اليسرى ما يشبه التفاحة، وتقضمها، من حاوية قمامة، بينما تتكئ بيدها اليمنى على حاوية القمامة.

ونشر موقع “هاشتاغ سوريا”، صورة تلك السيدة، اليوم السبت، قائلاً إن الصورة التقطت لها في منطقة “المالكي” والتي تؤدي إلى حي راق آخر هو حي “أبو رمانة”: “وكلها أحياء يتجمع فيها الأغنياء والمسؤولون وأثرياء الحرب”. على حد ما ذكره في خبره الذي أردف أن ملابس السيدة صاحبة الصورة “لا توحي بأنها متسولة، بل تدل على أنها كانت في حال جيدة، إلا أن الظروف قهرتها”، على حد تعبيره.

وينخر الفساد بنية النظام السوري إلى الدرجة التي صنّفته فيها منظمة الشفافية الدولية بأنه أحد أكثر الأنظمة فساداً في العالم.