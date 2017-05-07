إليكم 6 تطبيقات مميزة غير مشهورة .. أبرزها الماسح الضوئي

تمتلك شركة غوغل الأميركية العديد من التطبيقات الشهيرة، فالشركة لديها عدة تطبيقات ضمن عائلة المليار مستخدم، مثل تطبيق خرائط غوغل، ويوتيوب، وجي ميل ومتصفح كروم.

لكن هناك الكثير من التطبيقات المفيدة والمميزة لدى الشركة إلا أنها تعتبر أقل شعبية من تطبيقات المليار وربما لم تجربها من قبل.

1- تطبيق Snapseed

Snapseed هو محرر صور احترافي يُقدم الكثير من المزايا القوية لتحسين الصور وتعديلها. ويضم التطبيق مجموعة من الفلاتر والتأثيرات والأوضاع التي تساعد المستخدم على التقاط صور أفضل، مثل وضع تحسين الوجه ووضع التعرض المزدوج ووضع الأبيض والأسود.

ويدعم التطبيق العمل مع صور بصيغة RAW وضبط الصورة بطريقة يدوية أو تلقائية إلى جانب كافة الأدوات الأساسية مثل التدوير والاقتصاص وإضافة النصوص وتعديل الألوان وضبط التباين والسطوع وغيرها.

للتنزيل : أندرويد – iOS

2-تطبيق Google Duo

هو عبارة عن تطبيق يتيح للمستخدمين في جميع أنحاء العالم إجراء مكالمات فيديو بطريقة سهلة ومباشرة.

يتميز التطبيق بواجهته البسيطة للغاية، وإمكانية إجراء مكالمات الفيديو بشكل سريع سواءً عبر شبكات واي فاي أو باستخدام بيانات الهاتف.

كما دعمت غوغل مؤخراً إمكانية إجراء مكالمات صوتية من خلال التطبيق، وذلك في حال عدم قدرتك على إجراء اتصال فيديو.

للتنزيل : أندرويد – iOS

3-تطبيق Wallpapers

هو تطبيق الخلفيات الرسمي من غوغل، يمنحك أقصى استفادة من شاشة هاتفك عبر إضافة خلفيات جميلة وميزات متقدمة.

يمتاز التطبيق بتقديمه لتشكيلة واسعة من الخلفيات في شتى الفئات، مع إمكانية اختيار الفئات المفضلة لك لتحصل على خلفية جديدة كل يوم ضمن الفئة المفضلة.

ويمكنك أيضاً من خلال التطبيق اختيار إحدى صورك الخاصة أو صورة من مجموعة Google Earth أو منظر طبيعي من غوغل بلس وغير ذلك الكثير.

للتنزيل : أندرويد

4-تطبيق Google Trips

إن كنت تبحث عن تطبيق مفيد أثناء سفرك، فربما يجدر بك تجربة تطبيق Google Trips الذي يساعد المسافرين على تخطيط العطلات والرحلات بطريقة منظمة وذكية والحصول على معلومات وافية حول وجهاتهم السياحية دون مشقة.

ويُسهل التطبيق على المستخدمين استكشاف العالم من خلال تنظيم المعلومات الأساسية في مكان واحد ومن ثم إتاحتها للمستخدم حتى في حال عدم الاتصال بالإنترنت.

ويعتبر تطبيق Google Trips بمثابة الدليل السياحي الخاص بالمستخدم، حيث تتضمن كل رحلة داخل التطبيق مجموعة من الفئات المختلفة من بينها مخطط اليوم، الحجوزات، أنشطة للقيام بها أثناء الرحلة، المأكولات والمشروبات، الأماكن البعيدة وغيرها.

ويُقدم التطبيق توصيات شخصية بالأماكن والمعالم السياحية لأشهر 200 مدينة حول العالم، وذلك بالاعتماد على زيارات المسافرين الآخرين، بالإضافة إلى تقديم توصيات بالأنشطة اعتماداً على الموقع والطقس والوقت.

للتنزيل : أندرويد – iOS

5- تطبيق YouTube VR

مع تطبيق YouTube VR سيكون بوسعك التجوّل داخل موقع يوتيوب واستكشافه في بيئة ثلاثية الأبعاد من الواقع الافتراضي، حيث سيكون بوسعك مشاهدة فيديوهات بنطاق رؤية 360 درجة إلى جانب مقاطع الفيديو القياسية مستطيلة الشكل.

للتنزيل : أندرويد

6- تطبيق PhotoScan

هو تطبيق ماسح ضوئي يتيح لك إجراء مسح ضوئي لصورك المطبوعة المفضلة وحفظها باستخدام كاميرا الهاتف، حيث سيكون بوسعك الاحتفاظ بصورك القديمة على هيئة صور رقمية مثالية خالية من الوهج.​