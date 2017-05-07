 “الشرعية” تتقدم في جبال العقبة بالجوف.. ومحاصرة الانقلابيين فوق جبل المجد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 شعبان 1438 هجريا, الموافق 7 مايو 2017 ميلاديا

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“الشرعية” تتقدم في جبال العقبة بالجوف.. ومحاصرة الانقلابيين فوق جبل المجد

“الشرعية” تتقدم في جبال العقبة بالجوف.. ومحاصرة الانقلابيين فوق جبل المجد
المناطق - وكالات

أحرز الجيش اليمني الرسمي تقدما مهما في سلسلة جبال العقبة التابعة لمحافظة الجوف الحدودية، كما تعرضت معاقل الميليشيات الانقلابية بمنطقة صراوح لقصف مدفعي مركز، وذلك في وقت يحاصر به جنود المنطقة العسكرية الثالثة مجموعة من الانقلابيين فوق جبل المجد.

من جهة أخرى، كانت قيادة محور تعز، أعلنت سيطرة الجيش الوطني اليمني بإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على معسكر العمري بالكامل في مديرية ذو باب غرب محافظة تعز بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي وصالح.

وذكرت قيادة المحور أن قوات الجيش الوطني أحكمت سيطرتها على الجبال الواقعة بين الوازعية وموزع غربي تعز، بعد معارك عنيفة خاضتها مع الميليشيات.

على صعيد متصل شددت قوات الشرعية خلال الساعات الماضية قصفها المدفعي والصاروخي على تجمعات الحوثيين شمال مديرية المخا على ساحل البحر الأحمر.

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