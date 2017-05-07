شاهد.. طيار بـ “الخطوط السعودية” يفاجأ في الجو بدخول طائرة على مساره.. وهذا ما حدث

نشر كابتن طيار بالخطوط السعودية على حسابه بموقع “تويتر” مقطع فيديو، صوّره بنفسه أثناء تحليقه في الجو لطائرة “747”، وكتب قائلاً: “منظر جميل لطائرة الـ 747 على ارتفاع 38 ألف قدم وهي تدخل في نفس مسارنا علماً بأن ارتفاعي كان 40 ألف قدم”.

وكشف الطيار محمد آل شيبان أنه كان يحلق على ارتفاع 38 ألف قدم وهو نفس الارتفاع الذي كانت تحلق فيه الطائرة الأخرى، لكن المراقب الجوي طلب منه الارتفاع إلى 40 ألف قدم قبل وصوله لنقطة الالتقاء بها بنحو نصف ساعة، مبيناً أنه تصرف يعكس احترافية المراقب.

وأوضح أن الطائرة كان يخرج منها دخان كثيف عبارة عن بخار ماء تكثف؛ بسبب العادم والغازات الساخنة الخارجة من المحرك، وذلك لكونها تحلق في ارتفاع عالِ، مشيراً إلى أنه لو لم يرتفع عن طائرة الـ”747″ لكانت طائرته دخلت في دوامتها، وسببت لهم مطبات عنيفة.