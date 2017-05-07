بعد أن حظي باهتمام صحف أمريكية.. “العنزي” لم يستطع تسجيل اسم ابنته “ايفانكا” في الأحوال المدنية لهذا السبب

أثارت تسمية مواطن لمولودته الجديدة بـ “إيفانكا” آراء متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قاد إعجابه بابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب إلى إطلاق نفس الاسم على ابنته.

وانتشرت فى وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة 5 مايو/أيار صورة شهادة ميلاد من مستشفى النساء والولادة والأطفال في مدينة عرعر، وتظهر إطلاق الأب سالم العنزي اسم “إيفانكا” على مولودته.

وقال العنزي إن سبب هذه التسمية هو أنه كان يتحدث مع مجموعة من الأصدقاء عن كيف أن العلاقات السعودية الأمريكية تحسنت في عهد الرئيس ترامب، وصارت أفضل مما كانت عليه في عهد أوباما، ما دفعه إلى فكرة اختيار اسم إيفانكا لمولودته.

وحظي العنزي وطفلته باهتمام صحف أمريكية، حيث نشرت صحيفة “واشنطن بوست”، خبرا عن تسميته لابنته بـ”إيفانكا”.

كما نقلت “واشنطن بوست” عن العنزي شعوره بالسعادة من قرار الرئيس ترامب بأن تكون السعودية أول دولة يزورها في بداية جولته الخارجية منذ توليه رئاسة البيت الأبيض.

لكن العنزي لم يستطع أن يثبت هذا الاسم لأبنته بشكل رسمي في دائرة الأحوال المدنية في المملكة، وأوضح العنزي إنه توجه إلى دائرة الأحوال المدنية وقام بتعبئة نموذج التسجيل وعند تسليمه للموظف في الأحوال المدنية، قال له الموظف “هذا الاسم ممنوع تسجيله”.

وتابع: “تم إرسالي إلى رئيس القسم وأفادني بأن الإسم ممنوع، وتم منعي منه، وأكد لي رئيس القسم أنه سوف يتم إرسال الأوراق إلى وكالة وزارة الداخلية بالرياض، مرجحا أنه سوف يمنع الإسم”.

وأشار العنزي إلى أنه تعرض للإساءة من قبل البعض على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تسمية ابنته بـ”إيفانكا”، وفي تصريح لصحيفة “عكاظ” قال إنه واجه سيلا من الاتصالات فور نشر الخبر على وسائل التواصل ما دفعه لتغيير الاسم.

وأشار والد “إيفانكا العرب” إلى أنه سيطلق عليها اسم إيفانكا في محيط الأسرة لأنه لا يرى فيه مشكلة، وفق قوله، في حين ذكرأنه سيختار اسم “لمى” رسميا لابنته.

ومع انتشار قصة العنزي، تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاغ #ايفانكا_بنت_سالم، وعبروا فيه عن آرائهم المختلفة حيال التسمية، فيما نقلت صحيفة “عكاظ” السعودية عن مصدر في الأحوال المدنية قوله إنه من غير الممكن توثيق أسماء أجنبية، أو أسماء عربية تتعارض مع الشرع.