 أمير جازان يرأس مجلس المنطقة غدا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 شعبان 1438 هجريا, الموافق 7 مايو 2017 ميلاديا

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أمير جازان يرأس مجلس المنطقة غدا

أمير جازان يرأس مجلس المنطقة غدا
جازان - المناطق

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة غدًا ، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة
، الجلسة الافتتاحية لجلسات مجلس المنطقة في دورة انعقاده الـ 89 الثانية للعام المالي 1437 -1438ه ، وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان الإمارة.
وبين وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون التنموية أمين مجلس المنطقة أحمد بن عبدالله زعلة ، أن سمو أمير المنطقة سيفتتح الجلسة بكلمة توجيهية ، ويناقش مع أعضاء المجلس جملة من الموضوعات ومحاضر اللجان والتقارير المنبثقة عن المجلس وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
مرحبا بصاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة وذلك بمناسبة تعيينه نائبا لأمير المنطقة ، عقب صدور الأمر الملكي الكريم بذلك وانضمام سموه في الدورة الحالية للمجلس .

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