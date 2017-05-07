 انطلاق الجولة الحاسمة في الانتخابات الفرنسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 شعبان 1438 هجريا, الموافق 7 مايو 2017 ميلاديا

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انطلاق الجولة الحاسمة في الانتخابات الفرنسية

انطلاق الجولة الحاسمة في الانتخابات الفرنسية
المناطق _فرنسا

يتوجه الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع اليوم للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات الرئاسية.

وسيتعين على الناخبين الفرنسيين الاختيار بين المرشح الوسطي الليبرالي الموالي للاتحاد الأوروبي إيمانويل ماكرون أو الزعيمة اليمينية والمعارضة للاتحاد الأوروبي مارين لوبان.

ويدعو ماكرون (39 عاماً) وزير الاقتصاد السابق والمؤيد القوي لأوروب، إلى إجراء إصلاحات اقتصادية يصاحبها الاستثمار في التدريب، كما يأمل في تشكيل أغلبية سياسية وسطية جديدة.

ووعدت لوبان (48 عاماً) بإعادة العمل بالعملة الوطنية بدلاً من اليورو وإعادة هيكلة الاتحاد الأوروبي كائتلاف لدول ذات سيادة أو الانسحاب تماماً من الاتحاد، علاوةً على حماية حقوق العمال ووقف الهجرة.

ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (السادسة بتوقيت جرينتش التاسعة بتوقيت المملكة).

وبعد وقت قصير من إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة مساءً، من المتوقع أن تنشر وسائل الإعلام المحلية توقعات النتيجة النهائية؛ استناداً إلى أرقام التصويت الجزئية الصادرة عن وزارة الداخلية.

وسيتسلم المرشح الفائز السلطة رسمياً من الرئيس المنتهية ولايته فرانسوا هولاند يوم الأحد 14 مايو على أقصى تقدير.

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