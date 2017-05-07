إصابة 4 مدنيين جراء قصف هندي للجانب الباكستاني من الخط الفاصل في كشمير

أصيب أربعة مدنيين في هجوم للقوات الهندية اليوم على قرية حدودية تقع على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن القوات الهندية أطلقت النار وقذائف هاون على قرية تقع في قطاع نكيال الحدودي مما أدى إلى تضرر عدد من المنازل وإصابة أربعة مدنيين.

وأضاف أن القوات الباكستانية المرابطة على الخط الفاصل ردت على مصدر الهجوم لإجبار القوات الهندية على وقف إطلاق النار.