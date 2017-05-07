 إصابة 4 مدنيين جراء قصف هندي للجانب الباكستاني من الخط الفاصل في كشمير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 شعبان 1438 هجريا, الموافق 7 مايو 2017 ميلاديا

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إصابة 4 مدنيين جراء قصف هندي للجانب الباكستاني من الخط الفاصل في كشمير

إصابة 4 مدنيين جراء قصف هندي للجانب الباكستاني من الخط الفاصل في كشمير
المناطق _وكالات

أصيب أربعة مدنيين في هجوم للقوات الهندية اليوم على قرية حدودية تقع على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.
وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن القوات الهندية أطلقت النار وقذائف هاون على قرية تقع في قطاع نكيال الحدودي مما أدى إلى تضرر عدد من المنازل وإصابة أربعة مدنيين.
وأضاف أن القوات الباكستانية المرابطة على الخط الفاصل ردت على مصدر الهجوم لإجبار القوات الهندية على وقف إطلاق النار.

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