 قطر تفتتح مسجدا في مالمو السويدية..ورئيس كنيسة يحذر! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 شعبان 1438 هجريا, الموافق 7 مايو 2017 ميلاديا

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قطر تفتتح مسجدا في مالمو السويدية..ورئيس كنيسة يحذر!

قطر تفتتح مسجدا في مالمو السويدية..ورئيس كنيسة يحذر!
SONY DSC
المناطق _وكالات

حذَّرت مجلة “بريتبارت”، الأمريكية المحافظة، من افتتاح مسجد كبير في مدينة “مالمو” السويدية (جنوب)، بتمويل قطري.

وذكرت المجلة، أول أمس الجمعة، أن افتتاح المسجد في السويد، التي تعد أكثر دول العالم إلحادًا، يمثل “تهديدًا”، وينبئ بتحولها إلى دولة مسلمة.

وأوضحت المجلة أن 8 من كل 10 سويديين لا يؤمنون بوجود إله (ملحدين)، وهو ما “يثير القلق” حول الهوية الدينية المستقبلية للبلاد، وفق المجلة.

وفي يناير/كانون ثان الماضي، حذر رئيس أساقفة الروم الكاثوليك في السويد، كارلو ليبراتي، من وجود “ارتباط بين انتشار الإلحاد وصعود الإسلام في أوروبا”.

وقال في تصريح لصحيفة “كريستيان بوست” الأمريكية: “في غضون عشر سنوات سنكون جميعًا مسلمين بسبب غبائنا؛ لأن إيطاليا وروما تسيران على طريق الإلحاد فيما يتعلق بالقوانين والتقاليد”.

وتم افتتاح المسجد القطري الأربعاء الماضي، وهو يحمل اسم “أم المؤمنين خديجة”، ويقع على مساحة ألف و791 مترًا مربعًا، ويتسع لألفي مصلٍّ، وهو ما يجعله أكبر مسجد في الدول الاسكندنافية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.

وتشير التقديرات الرسمية السويدية إلى تصدر مالمو المدن السويدية الأكثر استقبالاً لللاجئين، تليها يوتيبروي ثم العاصمة ستوكهولم.

وتشهد أوروبا تصاعداً للخوف من الإسلام، أو ما أصبح يعرف بـ”الإسلاموفوبيا”، خصوصاً بعد تزايد إقبال الأوروبيين على اعتناقه، وتراجع دور الكنائس، وتدفق المهاجرين واللاجئين من دول مسلمة.

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