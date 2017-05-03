“بوكو حرام” تطلق سراح 82 رهينة من “طالبات تشيبوك”

أعلنت رئاسة الجمهورية في نيجيريا إطلاق سراح 82 فتاة من إجمالي 276 فتاة كانت اختطفتهن جماعة بوكو حرام المتشددة جنوب شرقي البلاد منذ ثلاث سنوات.

وقال مكتب رئيس الجمهورية، إن ذلك جاء عقب مفاوضات أجرتها الحكومة مع الجماعة المتشددة مقابل الإفراج عن سجناء.

وقالت مصادر إن الفتيات المفرج عنهن في عهدة الجيش النيجيري الآن، بعد أن تم نقلهن من منطقة نائية تحت حراسة مشددة إلى قاعدة للجيش في مدينة بانغي قرب الحدود مع الكاميرون، وفقًا لموقع “بي بي سي”.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر عسكري قوله، إن الفتيات المفرج عنهن سيسافرن بالطائرة إلى ولاية بورنو عاصمة مايدوجوري، الأحد.

وكانت جماعة بوكو حرام شنت هجومًا على مدرسة الفتيات الثانوية الحكومية في تشيبوك في إبريل 2014، واختطفت نحو 200 فتاة مسيحية، وتمكنت أكثر من 50 منهن من الهرب، فيما قام مسلحو الجماعة بإجبار بعضهن على اعتناق الإسلام، والزواج من مختطفيهن خلال فترة احتجازهنّ.

وأثار اختطاف “فتيات تشيبوك” (نسبة إلى بلدة تشيبوك النيجيرية) انتقادات دولية واسعة، وانطلقت حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق سراحهن.

وفي أكتوبر من العام الماضي، أطلقت الجماعة سراح 21 فتاة أخريات بعد مفاوضات مع منظمة الصليب الأحمر.

وفي الشهر الماضي، قال الرئيس النيجيري، محمد محمد بخاري، إن الحكومة لا تزال “على اتصال مستمر (مع الجماعة) من خلال المفاوضات عبر أجهزة استخبارات محلية، لضمان الإفراج عن باقي الفتيات”.

وتأسست جماعة “بوكو حرام” عام 2002، وركزت في البداية على رفض التعليم الغربي، ثم ما لبثت أن بدأت العمل العسكري عام 2009، وأسفر التمرد الذي تقوده الحركة عن مقتل الآلاف، سقط أغلبهم في شمالي شرق نيجيريا، واختطاف المئات من بينهم 200 فتاة على الأقل من تلميذات المدارس.

وأعلنت الجماعة ولاءها لتنظيم “داعش” الإرهابي، وأطلقت على نفسها اسم “تنظيم الدولة الإسلامية في إقليم غرب إفريقيا”، وسيطرت على مناطق واسعة في شمالي شرق نيجيريا، حيث أعلنت “خلافة إسلامية” هناك، قبل أن تتمكن قوات عسكرية إقليمية من استعادة السيطرة على معظم تلك المناطق العام الماضي.

واختطفت جماعة بوكو حرام الآلاف منذ إعلانها التمرد قبل ثماني سنوات بهدف تطبيق فهمها للشريعة في شمال شرق نيجيريا.