هزتان أرضيتان تضربان غرب الشقيق

رصدت هيئة المساحة الجيولوجية، صباح الأحد (7 مايو 2017)، هزتين أرضيتين في البحر الأحمر غرب الشقيق، الأولى بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، والثانية بقوة 3.1 درجات.

وقال الحساب الرسمي للهيئة على تويتر، في تغريدة له: “تم رصد صباح اليوم #هزة_أرضية في البحر الأحمر على بعد 160 كم غرب #الشقيق بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، وتقع الهزة على عمق 11.9 كم”.

وفي تغريدة ثانية، ذكر الحساب: “تم رصد صباح اليوم #هزة_أرضية ثانية في البحر الأحمر على بعد 170 كم غرب #الشقيق بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر وتقع الهزة على عمق 12.9 كم”.