الأرصاد: توقعات بهطول أمطار في الرياض والشرقية والقصيم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية على مناطق نجران ، جازان ، عسير الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً مع فرصة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق “الرياض ، الشرقية القصيم حائل”، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية والأجزاء الشرقية من المدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول ليلاً شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.