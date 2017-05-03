 بحضور السفير الياباني ..محافظ الدرعية يرعى حفل تخرج المعهد السعودي للالكترونيات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 شعبان 1438 هجريا, الموافق 7 مايو 2017 ميلاديا

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بحضور السفير الياباني ..محافظ الدرعية يرعى حفل تخرج المعهد السعودي للالكترونيات

بحضور السفير الياباني ..محافظ الدرعية يرعى حفل تخرج المعهد السعودي للالكترونيات
المناطق _حمد الجمهور
برعاية سمو الأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن محافظ الدرعية احتفل المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية بمحافظة الدرعية بمنطقة الرياض يوم الأربعاء الماضي بتخرج الدفعة الثامنة من المتدربين للعام الأكاديمي 2016/2017م وعددهم (103) متدرباً من تخصصات التبريد والتكييف والإلكتروميكانيكال وصيانة الحاسب الآلي والأجهزة المكتبية والإلكترونيات والأجهزة المنزلية وخدمة العملاء. وقد استهل الحفل بالنشيد الوطني مفتتحاً فعالياته بآي من الذكر الحكيم رتلها المتدرب أحمد حبيب ثم كلمة المدير التنفيذي للمعهد الدكتور إسماعيل محمد مفرح رحب فيها بسمو محافظ الدرعية وبمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد وسفير اليابان السيد نيروهيرو اكودا وعدد من ملاك وممثلي الشركات وأعضاء اللجنة التنفيذية بالمعهد ورؤساء الدوائر الحكومية بمحافظة الدرعية ولفيف من أولياء أمور المتدربين مرحباً بهم في رحاب المعهد مقدراً لمحافظ الدرعية حسن الرعاية والتشريف منوهاً بالجهود التي يبدلها المعهد في إطار التدريب بإشراف ياباني ترجمة للشراكة السعودية اليابانية، وقد ألقى معالي سفير اليابان كلمة نوه فيها بالعلاقات بين الدولتين الصديقتين بمخصت عنها نقل التقنية الى المملكة من خلال هذه الشراكة ترجمة لروؤية المملكة 2030 وقد ترجم جهود التعاون بشكل عملي مثمر وأضاف السيد/ كوجي موتو مدير التخطيط ومشروع سيهاي منوهاً بالجهد الذي يقوم به المعهد في جذب الشباب السعودي للمجالات التقنية استجابة للتعاون المثمر بين البلدين الصديقين الذي ترجمته زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لليابان في الشهر الماضي.
ثم تحدث الدكتور أحمد بن فهد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن الدور الذي تقوم به المؤسسة في دعم معاهد الشركات الإستراتيجية والتشجيع على الاستزادة منها لدورها في توطين المجالات التقنية لدى الشباب السعودي الطموح ثم القى المتدرب/ عبد الله حمدي كلمة الخريجين أشاد بالدور الذي يقوم به المعهد في التدريب التقني على ايدي مدربين أكفاء وخبراء يابانيين على أن يقوم وزملاءه الخريجين بخدمة وطنهم وشركاتهم وبيئات أعمالهم بكل أمانة واخلاص وانطلقت بعد ذلك مسيرة الخرجين.
ثم قام راعي الحفل  بتوزيع الشهادات والدروع على المتدربين المتميزين هذه الدفعة وعلى نخبة من  الخريجين السابقين تميزوا في شركاتهم وأعمالهم واختتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية لراعي الحفل مع المتدربين.

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