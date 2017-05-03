 الدكتور السند يترأس اجتماع اللجنة العليا للحج بهيئة الأمر بالمعروف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 شعبان 1438 هجريا, الموافق 7 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بعد يومين من توقف خدماته .. واتساب يطلق ميزة جديدة هامة لمستخدميه وظائف شاغرة في شركة “نادك” دراسة تكشف الفرق بين عقل الرجل والمرأة.. تعرف على التفاصيل الدكتور السند يترأس اجتماع اللجنة العليا للحج بهيئة الأمر بالمعروف الأفضلية للسيارات الكهربائية في خطة الهند للمركبات صديقة البيئة بدء اختبارات التحصيل الدراسي لطلاب ثالث ثانوي في (182) مقر الأسبوع الجاري “الاتصالات” توقع اتفاقية النطاق العريض بتكلفة 7.3 مليار ريال اختتام دورة الوفاء الرياضية في لجنة التنمية بالشرافاء الشفق مرحبا بنائب أمير المنطقة :اختيار الملك سلمان جاء لدعم مسيرة التنمية بكافة مجالاتها شرطة الرياض تلقي القبض على عصابة إمتهنت إستيقاف الماره وسلبهم القصاص من جانٍ قتل مواطناً بــ”طعنة” سكين في مكة المكرمة بحضور السفير الياباني ..محافظ الدرعية يرعى حفل تخرج المعهد السعودي للالكترونيات

الدكتور السند يترأس اجتماع اللجنة العليا للحج بهيئة الأمر بالمعروف

الدكتور السند يترأس اجتماع اللجنة العليا للحج بهيئة الأمر بالمعروف
المناطق _واس

رأس معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند, اجتماع اللجنة العليا للحج بالرئاسة، وذلك بمقر الرئاسة في الرياض.
وفي بداية الاجتماع أكد معاليه تشريف الله تعالى لهذه الدولة بخدمة هذين البيتين العظيمين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار, مبينًا أن المملكة تسخر الطاقات وتبذل الجهود كافة, لكل ما من شأنه خدمة هذين البيتين العظيمين، ومن ذلك منظومة المشاريع العملاقة لخدمة الحجاج والمعتمرين التي تعد شاهدة بذلك .
وقال معاليه: إن الدولة تقوم بهذه المهمة استشعاراً لعظم هذه الفريضة بعيداً عن تسييسها أو توجيهها لغير مقصدها السامي العظيم. فالمملكة منذُ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـــ رحمه الله ـــ وهي تقوم بهذه الفريضة خير قيام، ولا أدل على ذلك من تميّز موسم الحج ونجاحه كل عام – ولله الحمد – .
وبيّن أن الرئاسة العامة تضطلع بمسؤولية عظيمة في خدمة الحجاج لتنأى بحجهم بعيداً عن ما يخل بالحج من أفعال ومخالفات شرعية تخرج الحج عن صورته الشرعية، كما أن الأمانة العامة لوحدة الحج بالرئاسة تقوم بمهام عظيمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة الحجاج بالقصيم من خلال المراكز التوجيهية ونقاط التوزيع .
وأشار معاليه إلى أن الرئاسة في هذا العام استعدت مبكراً لخدمة الحاج من خلال استحداث عدة وسائل لبذل كل الجهود والأعمال التي تجعل مشاركة الرئاسة العامة في هذا العام من أميز مشاركاتها, مؤكدًا مواكبة الرئاسة لخطط رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني ومواكبة زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين .
واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه من استعدادات اللجان العاملة في الحج .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>