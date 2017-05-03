الدكتور السند يترأس اجتماع اللجنة العليا للحج بهيئة الأمر بالمعروف

رأس معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند, اجتماع اللجنة العليا للحج بالرئاسة، وذلك بمقر الرئاسة في الرياض.

وفي بداية الاجتماع أكد معاليه تشريف الله تعالى لهذه الدولة بخدمة هذين البيتين العظيمين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار, مبينًا أن المملكة تسخر الطاقات وتبذل الجهود كافة, لكل ما من شأنه خدمة هذين البيتين العظيمين، ومن ذلك منظومة المشاريع العملاقة لخدمة الحجاج والمعتمرين التي تعد شاهدة بذلك .

وقال معاليه: إن الدولة تقوم بهذه المهمة استشعاراً لعظم هذه الفريضة بعيداً عن تسييسها أو توجيهها لغير مقصدها السامي العظيم. فالمملكة منذُ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـــ رحمه الله ـــ وهي تقوم بهذه الفريضة خير قيام، ولا أدل على ذلك من تميّز موسم الحج ونجاحه كل عام – ولله الحمد – .

وبيّن أن الرئاسة العامة تضطلع بمسؤولية عظيمة في خدمة الحجاج لتنأى بحجهم بعيداً عن ما يخل بالحج من أفعال ومخالفات شرعية تخرج الحج عن صورته الشرعية، كما أن الأمانة العامة لوحدة الحج بالرئاسة تقوم بمهام عظيمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة الحجاج بالقصيم من خلال المراكز التوجيهية ونقاط التوزيع .

وأشار معاليه إلى أن الرئاسة في هذا العام استعدت مبكراً لخدمة الحاج من خلال استحداث عدة وسائل لبذل كل الجهود والأعمال التي تجعل مشاركة الرئاسة العامة في هذا العام من أميز مشاركاتها, مؤكدًا مواكبة الرئاسة لخطط رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني ومواكبة زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين .

واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه من استعدادات اللجان العاملة في الحج .