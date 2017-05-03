دراسة تكشف الفرق بين عقل الرجل والمرأة.. تعرف على التفاصيل

كشفت دراسة هولندية جديدة أن الرجال لديهم عقول أكبر من النساء، في حين أن أداء النساء في اختبارات الذاكرة جاءت أفضل.

ووجدت الدراسة الحديثة أن الرجال لديهم معدل ذكاء أعلى بنحو أربع نقاط عن النساء، وذلك استنادًا إلى مسح بالرنين المغناطيسي على ما يقرب من 900 رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بين 22 و37 عامًا.

وكشفت الدراسة التي أجريت بجامعة “ايراسموس” بهولندا، أن عقول الذكور أكبر بنسبة 14% عن النساء، ولكن أوضح الخبراء أن عقل المرأة يعمل بطريقة أكثر كفاءة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع “الديلي ميل” البريطاني.

وحسبما جاء في الدراسة الهولندية، فإن النساء أقل ذكاء من الرجال بنحو 3.75 نقطة، حيث قال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور “ديمتري فان دير ليندن”: “ندرك أن البحوث السابقة أشارت إلى أن عقل المرأة أكثر تنظيمًا وأفضل في معالجة المعلومات بشكل أكثر كفاءة، ولكن في تلك الدراسة بحثنا عن اختلافات أخرى”.

وتدعم تلك الدراسة ادعاءات العالم الشهير “تشارلز داروين” المثيرة للجدل في القرن التاسع عشر، حيث زعم أن عقل المرأة في منتصف الطريق بين الطفل والرجل.

وخلصت الدراسة التي نشرت نتائجها بمجلة Intelligence إلى أن الرجال أفضل في مقاييس الذكاء والوعي المكاني، ولكن النساء الأفضل في اختبارات الذاكرة.