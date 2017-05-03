 دراسة تكشف الفرق بين عقل الرجل والمرأة.. تعرف على التفاصيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 شعبان 1438 هجريا, الموافق 7 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد.. الشاعر “الحويطي” يهدي قراءَ “المناطقِ” جديده لشهر رمضان المبارك بعد يومين من توقف خدماته .. واتساب يطلق ميزة جديدة هامة لمستخدميه وظائف شاغرة في شركة “نادك” دراسة تكشف الفرق بين عقل الرجل والمرأة.. تعرف على التفاصيل الدكتور السند يترأس اجتماع اللجنة العليا للحج بهيئة الأمر بالمعروف الأفضلية للسيارات الكهربائية في خطة الهند للمركبات صديقة البيئة بدء اختبارات التحصيل الدراسي لطلاب ثالث ثانوي في (182) مقر الأسبوع الجاري “الاتصالات” توقع اتفاقية النطاق العريض بتكلفة 7.3 مليار ريال اختتام دورة الوفاء الرياضية في لجنة التنمية بالشرافاء الشفق مرحبا بنائب أمير المنطقة :اختيار الملك سلمان جاء لدعم مسيرة التنمية بكافة مجالاتها شرطة الرياض تلقي القبض على عصابة إمتهنت إستيقاف الماره وسلبهم القصاص من جانٍ قتل مواطناً بــ”طعنة” سكين في مكة المكرمة

دراسة تكشف الفرق بين عقل الرجل والمرأة.. تعرف على التفاصيل

دراسة تكشف الفرق بين عقل الرجل والمرأة.. تعرف على التفاصيل
المناطق - وكالات

كشفت دراسة هولندية جديدة أن الرجال لديهم عقول أكبر من النساء، في حين أن أداء النساء في اختبارات الذاكرة جاءت أفضل.

ووجدت الدراسة الحديثة أن الرجال لديهم معدل ذكاء أعلى بنحو أربع نقاط عن النساء، وذلك استنادًا إلى مسح بالرنين المغناطيسي على ما يقرب من 900 رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بين 22 و37 عامًا.

وكشفت الدراسة التي أجريت بجامعة “ايراسموس” بهولندا، أن عقول الذكور أكبر بنسبة 14% عن النساء، ولكن أوضح الخبراء أن عقل المرأة يعمل بطريقة أكثر كفاءة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع “الديلي ميل” البريطاني.

وحسبما جاء في الدراسة الهولندية، فإن النساء أقل ذكاء من الرجال بنحو 3.75 نقطة، حيث قال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور “ديمتري فان دير ليندن”: “ندرك أن البحوث السابقة أشارت إلى أن عقل المرأة أكثر تنظيمًا وأفضل في معالجة المعلومات بشكل أكثر كفاءة، ولكن في تلك الدراسة بحثنا عن اختلافات أخرى”.

وتدعم تلك الدراسة ادعاءات العالم الشهير “تشارلز داروين” المثيرة للجدل في القرن التاسع عشر، حيث زعم أن عقل المرأة في منتصف الطريق بين الطفل والرجل.

وخلصت الدراسة التي نشرت نتائجها بمجلة Intelligence إلى أن الرجال أفضل في مقاييس الذكاء والوعي المكاني، ولكن النساء الأفضل في اختبارات الذاكرة.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>