 شاهد.. الشاعر “الحويطي” يهدي قراءَ “المناطقِ” جديده لشهر رمضان المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 شعبان 1438 هجريا, الموافق 7 مايو 2017 ميلاديا

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شاهد.. الشاعر “الحويطي” يهدي قراءَ “المناطقِ” جديده لشهر رمضان المبارك

شاهد.. الشاعر “الحويطي” يهدي قراءَ “المناطقِ” جديده لشهر رمضان المبارك
المناطق - الرياض

شهر رمضان له مكانة عظيمة ومنزلة عالية في قلوب المسلمين عامة والأدباء والشعراء بخاصة، وله ذكر مستفيض في الشعر والأدب قديماً وحديثاً، فهو شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وموسم الخير والبر والإحسان.

فكما أنه موسم للطاعة والعبادة فهو أيضاً موسم للأدباء والشعراء على مر العصور، لأنه عزيز على نفوسنا جميعاً، فيقوم الشعراء بالاستعداد لاستقباله قبل قدومه، ومن بينهم ‏الشاعرُ عيدُ الحويطي الذي أهدي قراءَ “المناطقِ” جديدَهُ للشهرِ المبارك.

وخصّ الشاعرُ الحويطي جديدَ أشعارِهِ في استقبالِ الشهرِ المبارك، لقراء “المناطق”، سائلا اللهَ أن يبلغَنا الشهرَ الفضيلَ ونحنُ في صحةٍ وشوقٍ لاستقبالِه.

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