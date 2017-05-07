شاهد.. الشاعر “الحويطي” يهدي قراءَ “المناطقِ” جديده لشهر رمضان المبارك

شهر رمضان له مكانة عظيمة ومنزلة عالية في قلوب المسلمين عامة والأدباء والشعراء بخاصة، وله ذكر مستفيض في الشعر والأدب قديماً وحديثاً، فهو شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وموسم الخير والبر والإحسان.

فكما أنه موسم للطاعة والعبادة فهو أيضاً موسم للأدباء والشعراء على مر العصور، لأنه عزيز على نفوسنا جميعاً، فيقوم الشعراء بالاستعداد لاستقباله قبل قدومه، ومن بينهم ‏الشاعرُ عيدُ الحويطي الذي أهدي قراءَ “المناطقِ” جديدَهُ للشهرِ المبارك.

وخصّ الشاعرُ الحويطي جديدَ أشعارِهِ في استقبالِ الشهرِ المبارك، لقراء “المناطق”، سائلا اللهَ أن يبلغَنا الشهرَ الفضيلَ ونحنُ في صحةٍ وشوقٍ لاستقبالِه.