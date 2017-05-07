أصيبت بالسرطان بسبب مستحضرات “جونسون”.. وتغريم الشركة 110 ملايين دولار

ألزمت هيئة محلفين بمحكمة في ولاية ميزوري الأمريكية شركة «جونسون آند جونسون»، بدفع أكثر من 110 ملايين دولار لامرأة من فرجينيا، تقول إنها أصيبت بسرطان المبيض بسبب استخدامها مستحضرات نظافة شخصية نسائية تنتجها الشركة.

والمبلغ الذي أعلنت عنه هيئة المحلفين هو الأكبر حتى الآن ضمن نحو 2400 دعوى قضائية تتهم «جونسون آند جونسون» بأنها لم تحذر زبائنها كما ينبغي من مخاطر الإصابة بالسرطان، نتيجة لاستخدام تلك المستحضرات، بما في ذلك منتج جونسون بيبي باودر الشهير.

وذكرت جونسون آند جونسون في بيان أنها تتعاطف مع المرأة المصابة بسرطان المبيض، لكنها تعتزم الطعن في الحكم.