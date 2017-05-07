معارك ضارية بين الشرعية وميليشيا الانقلاب في موزع.. وغارات على جبل المهاية

أكد مصدر عسكري يمني اليوم، أن القوات فرضت سيطرتها على منطقة دار السلطان ‏في مديرية موزع، وتم تطهيرها من الميليشيات إثر معارك ضارية بين الجانبين أمس.

وبيّن المصدر وفقاً لموقع 26 سبتمبر التابع للجيش اليمني، أن المعارك ‏تزامنت مع غارات للتحالف العربي استهدفت مواقع وتعزيزات للميليشيا في جبل المهاية ‏ومحطيه جنوب منطقة النجيبة بالمديرية، أسفرت عن تدمير ثلاث عربات عسكرية ومدفع ‏B10‏، إضافة إلى غارات استهدفت مخازن أسلحة في المنطقة.‏

من جهة أخرى، دعا رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، الجهات المختصة في بلاده، إلى سرعة إعادة تأهيل وتطوير حقول الانتاج النفطي وضمان عودة الإنتاج إلى وضعه قبل الحرب التي ‏أشعلتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وأشار بن دغر خلال ترؤسه الليلة الماضية في مدينة الرياض اجتماعاً للجنة العليا لتسويق ‏النفط الخام في بلاده، إلى أن تلك المساعي تأتي كمرحلة أولى تمهيداً لتنفيذ خطط تطويرية ‏تضمن الاستفادة من الإمكانات المتاحة في قطاع النفط.‏

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد بحث الاجتماع الوضع الحالي للقطاع النفطي في اليمن، والرؤى والمقترحات لتجاوز ‏ومعالجة التأثيرات التي لحقت به خلال الحرب التي اشعلتها الميليشيا الانقلابية قبل طردها من ‏المحافظات النفطية بدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية ‏السعودية.‏

ووجه رئيس الوزراء اليمني وزارة النفط والجهات المعنية بإعداد تقارير ‏تشخيصية حول وضع القطاع النفطي الحالي والمعالجات العاجلة المقترحة لرفع مستوى ‏الانتاج، وتقديمها الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.‏

وشدد بن دغر على ضرورة تكثيف التواصل مع الشركات العالمية الاستثمارية في القطاع النفطي ‏باليمن لاستئناف عملها، واستعداد الحكومة والسلطات المحلية لتوفير الحماية والتسهيلات ‏اللازمة لإنجاح أنشطتها ومشاريعها.