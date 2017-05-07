جعجع: إيران سبب مشكلات المنطقة والأمور تتجه لمزيد من التصعيد

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية، “سمير جعجع”، أن إيران سبب مشكلات المنطقة، وأن “حزب الله” الإرهابي ارتكب خطأ تاريخياً بتدخُّله في سوريا سيدفع الشيعة ثمنا له لأجيال عدة”، محذرا من أن الأمور تتجه إلى مزيد من التصعيد.

وقال جعجع خلال تصريح نشر له أمس السبت، “أينما تضع إيران إصبعها يكون هناك مشاكل، لأنها تتصرف خارج الأطر الشرعية أو الرسمية بهذه الدول.

وأضاف، أنه باليمن كانت هناك عملية سياسية بطيئة، الناس نسيت أن الرئيس اليمني “منصور عبد ربه هادي” انتخب بأكثرية ساحقة ونسبة اقتراع ليست قليلة، وكان الحوثيون بصلب العملية السياسية، وفي سورية، ساهمت إيران بتحويل الأزمة السورية إلى حرب أهلية.

أما في لبنان فقال: “كنا بحرب أهلية وانتهت، اتفقنا على قيام دولة بالطائف، كل التنظيمات المسلحة دخلت إلى الدولة إلا حزب الله الإرهابي لأن إيران اتفقت مع النظام السوري أن يبقى”.

وأشار إلى أن المنطقة تعيش أجواء حرب كاملة، والأمور متجهة لمزيد من التصعيد مضيفاً أن تصريح ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعبر عن الجو الفعلي بالمنطقة وعن المشاكل التي سببتها إيران

وتابع أن “وجود قوة عسكرية كبيرة لحزب الله الإرهابي بهذا الحجم في لبنان تجعل وجود لبنان وكل تطور اقتصادي فيه مرهون بالسياسة التي الحزب في لبنان والمنطقة”.