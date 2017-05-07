نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتب سموه بالامارة اليوم مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشيخ محمد بن شامي شيبة الذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية الغالية بتعيينه نائباً لأمير منطقة جازان مشيدا بالقرارات والتوجيهات الحكيمة التي أصدرتها القيادة الرشيدة والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

ورحب سمو نائب أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء بمدير فرع البحوث والإفتاء بالمنطقة معرباً عن سعادته بلقاء مدير فرع البحوث والإفتاء بجازان سائلا الله تعالى العون والتوفيق للجميع.

من جانبه عبر مدير فرع الافتاء بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة جازان على الاستقبال سائلاً المولى عز وجل أن يعين سموه على أداء هذه الأمانة في ظل توجيهات ولاة الامر -حفظهم الله-ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لكل ما فيه خيرالمنطقة وخدمة أبناءها.

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