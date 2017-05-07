فرنسا : إخلاء محيط متحف اللوفر في باريس بعد إنذار أمني

صرح مصدر أمني فرنسي بإخلاء الساحة المحيطة بمتحف اللوفر في باريس، حيث يعتزم المرشح الرئاسي إيمانويل ماكرون إلقاء خطابه الليلة، وذلك بعد إنذار أمني.

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء الألمانية، أنه لا داعي للقلق وأن هذا الإجراء اعتيادي في حالات مثل العثور على أغراض مشبوهة.

وأكد محافظ شرطة العاصمة الفرنسية على تويتر، أن الأمر لا يعني تهديداً أمنياً ولكن إجراءً احتياطياً عند التدقيق الأمني الذي تقوم به قوات الشرطة المستنفرة لتأمين الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وتشهد الساحة منذ الصباح وصول عشرات الصحافيين الأجانب والفرنسييين لحضور كلمة ماكرون بعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات التي تُرشح استطلاعات الرأي مرشح الوسط للفوز بها.

وقال متحدث باسم حركة ماكرون “لنتحرك”، أن الشرطة عثرت على طرد “مشبوه” في قاعة الصحافة التي أقيمت في خيمة وسط الساحة، في حدود الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي”.